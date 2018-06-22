交通宣導颳科技風 靠機器人吸睛

2018-06-22 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民眾與高雄市區監理所機器人小布互動。圖／高雄市區監理所提供 分享 facebook 交通單位常會向民眾進行交通安全宣導，但一般枯燥的宣導方式，難引起民眾注意。隨著時代進步，交通宣導方式也日新月異，最近包括監理所、台鐵等都引進機器人負起宣導任務，顛覆民眾對宣導的枯燥印象。

如高雄市區監理所、高雄區監理所5月分別推出機器人「小布」與「尼寶」與民眾互動，會聽指令唱歌跳舞，身上有攝影機、感應器和麥克風，內建「問券調查」、「交通安全有獎徵答」及「宣導影片播放」，感應到民眾靠近，還會主動問好。

高雄區監理所表示，投入道安工作的「尼寶」，弧形線條、靈活關節，散發科技時尚氣質，摸摸頭還會露出害羞表情，讓人看了就喜歡，也增添道安宣導趣味性。

高雄市區監理所的「小布」，與「尼寶」是同款華碩機器人，也在高雄市區監理所負責宣導和巡考任務，除了會在宣導攤位與民眾進行交通安全問答，也會出現在機車考照場，化身助教，提醒考生騎乘機車的安全觀念及考試的應注意事項。

台鐵6月也推出智能機器人擔任親善大使，站在第一線為旅客服務。機器人可迎賓招呼、玩遊戲、鐵路安全宣導及介紹鐵路歷史沿革等，初期先服務2年，未來再視需求評估。現在每天上午9點到下午6點，會在台鐵高雄站服務台提供服務。