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天氣悶熱 北部防午後大雷雨

2018-06-22 08:25中央社 台北22日電

中央氣象局預報，今天台灣仍受西南風影響，天氣略悶熱，北部及宜蘭應防午後大雷雨。

氣象局說，白天中南部及東南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區大致上為多雲到晴的天氣，但中午過後容易有午後雷陣雨。

氣象局預報各地高溫約攝氏32至34度，略悶熱，外出需要注意防曬並多補充水分。（編輯：黃瑞弘）

氣象局防曬

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