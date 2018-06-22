皮屑如雪花落下 乾癬新療法患者改善7成以上

2018-06-22 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



乾癬是免疫失調的皮膚慢性病，奇美醫師林旻憲呼籲病人儘速求診，找出改善之道。圖／奇美醫院提供 分享 facebook 魏姓男子罹患嚴重乾癬，身上的皮屑如雪花般掉落，發作時奇癢無比，奇美醫學中心引進新一代的生物製劑，透過注射治療，抑制特定的發炎因子，過去1年間有11位重度乾癬病人，接受新生物製劑的治療獲得改善，呼籲病人儘速求診，找出改善之道，進而為自己活出信心。

職業軍人退伍的魏姓患者表示，2009年在新訓中心時乾癬發作，一開始在頭部，面積僅小拇指甲，沒想到症狀逐漸嚴重擴散至全身，嚴重時奇癢無比，冬天時，更容易有裂開的傷口，導致流血，每天洗澡都很排斥自己的身體，不知道為什麼會這樣，一度埋怨「為什麼是我得病」，就醫也沒有改善一度「放棄治療」。

魏姓患者表示，後來經太太鼓勵建議，兩年前到奇美醫學中心皮膚科就診，接受主治醫師林旻憲的治療，去年申請到新一代生物製劑健保給付，到今天剛滿第20週，目前已經百分百改善，今天也專程到醫院獻花表達感謝之意。