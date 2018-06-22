台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



昨天中午花蓮玉里標37.1度，中央氣象局首度發布高溫資訊，氣象局今天持續對台東縣、花蓮縣發布黃色燈號，提醒民眾將有36度高溫發生的機率，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取降溫措施。適時關懷老人、小孩及弱勢族群健康，減少長時間處在高溫環境。

氣象局表示，今天仍受西南風影響，中南部及東南部地區雖有較多空檔，但仍有短暫陣雨或雷雨的可能；其他地區大致上恢復多雲到晴的天氣，但是中午過後容易有午後雷陣雨，出門要攜帶雨具備用，午後雷陣雨發生時容易有較大的雨勢出現，請大家要特別注意；溫度方面，高溫約32到34度，略為悶熱。

氣象局表示，周六至下週一太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，大部分地區以多雲到晴為主，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南邊水氣，南部及東南部仍有小範圍不定時降雨，但累積雨量不至於太多，另外各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨，隨著天氣穩定下來，中南部的高溫持續攀升。