喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北報導



明年七月起八千家內用場所將禁用塑膠吸管，「喝珍奶」爭議連蔡總統也關心。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

環保署預告明年七月起，八千家內用場所禁止提供一次性使用的塑膠吸管，原是限塑美事，卻意外引發怎麼「喝珍奶」爭議，連蔡總統也關心。環保署昨天明確表示，禁止內用飲品提供塑膠吸管的政策不變，但會加強與社會溝通，也會做好替代產品的衛生安全規範。

環保署副署長詹順貴昨天說，限塑政策會依照既定時程進行，目前擬禁用一次性使用的塑膠吸管是針對內用，會在意珍奶沒辦法喝的大多是外帶，他認為，限塑政策不應因此打退堂鼓，環保也不應該倒退走，環保署會加強與外界的溝通。

詹順貴表示，整體限塑政策很清楚，有遇到困難應該去面對並且解決，包括企業也應該做出努力，不能因為少數人的不方便，讓整個地球被塑膠淹沒。

詹順貴說，目前草案進入預告期，接下來還有公聽會，替代的不銹鋼吸管、竹吸管、玻璃吸管，未來也會與清洗業者以及衛福部討論，訂出清洗的品質規範標準。他強調，這一步不啟動，後面限塑政策沒辦法走下去。

「源頭減量才正確、減塑政策不能退。」綠色和平等環團昨也召開記者會，認為不論是吸管或者塑膠袋等一次性使用的塑膠產品禁用，全世界都在做，環保署所提出的時程，是和公民團體討論的結果，政府不應該退縮，甚至認為應該加速實施。

環團表示，塑膠垃圾一直是海洋垃圾的大宗，要努力解決這問題，不要把這些問題留給下一代，目標二○三○年全面禁用一次性塑膠使用，有好多業者都開始支持這樣政策，請民眾從生活中改變。

海洋科技博物館主任陳麗淑表示，每年有一二七○萬公噸塑膠垃圾流入海洋，對海洋生物造成危害，海科館在環境教育的第一線，也在館內推動減塑減廢行動。