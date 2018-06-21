退燒？北宜花oBike 大減上千台

oBike在花蓮數量大減。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

業者：評估市場需求 調度至新開發對象

oBike去年進軍台灣市場，但違停亂象引發民怨，部分縣市甚至出現「退燒潮」，北宜花oBike投放車輛總數至今大減上千台。台灣oBike公司表示，各縣市車輛數調整都有評估市場需求，全台車輛總數維持不變；車輛會調度至新開發的合作對象，未來擬陸續轉至雲林、苗栗等縣市公所或學校。

oBike公司指出，北市車輛數近期則因定期維修與支援外縣市，調度後從8000輛減為7000多輛；宜蘭先前投放1800輛，後來陸續調去其他縣市，現有1300輛；花蓮去年9月投放1400輛，目前大約1150輛。

花蓮原目標投放3000輛 調整至1150輛

據指出，早期給花蓮縣府營運計畫是以可能最大值、投放3000輛為目標，但後續評估花蓮幅員廣大、人口較少，最後僅投放1400多輛；近期再度檢視借用狀況也發現，觀光景點必須等假日才有人氣，讓oBike在偏遠地區使用量很低，花蓮才因此調整至1150輛。

oBike公司也表示，全台車輛總數從去年8月後就沒有再增減，宜蘭、台東及其他主打觀光的縣市鄉鎮都有碰上類似花蓮的情況，公司對全台使用率不高的地點也會持續觀察、調整車輛數。目前北市車輛數最多，使用率也較佳，其次是新北與高雄。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族表示，花蓮oBike目前大部分集中在東華大學，數量減少可能因為花蓮在地許多民宿、飯店業者本身就有提供自行車給住客使用，或是早與自行車業者簽訂租賃合約。

花蓮翰品酒店總經理唐玉書說，翰品酒店提供近20台自行車給住客免費使用，也提供與oBike差不多等級的自行車；oBike在花蓮數量大減，可能與既有自行車業者競爭有關。

東華大學總務處表示，oBike在學校裡也有亂停、亂丟情形，6月27日將與業者討論租賃契約，並提醒儘快針對自行車毀損部分做修繕。

oBike業者在宜蘭仍投放1300多輛，許多民眾反映現在很少看到oBike了。宜蘭市公所指出，宜蘭oBike數量沒減少太多，「是分散到各地了，不是不見了」。