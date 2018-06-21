險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



台北榮總副院長陳威明是國內人工關節置換術權威，他的嗜好是登山，還有險些發生山難的經驗。本報健康版明天（廿二日）將刊出他的登山經驗，並教導大家如何健康登山。以下請大家先睹為快：

記者張益華／報導

陳威明執行人工關節置換手術破千例，在看診忙碌之餘，喜歡旅遊、爬山和攝影，踏遍無數國家，爬過台灣百岳，用一張張生動的照片，紀錄每趟旅程的所見所聞。但登山無數的他，還是有一次摔下山崖，險發生山難的經驗。

爬過日本富士山、馬來西亞神山、台灣玉山等高山。他說，過去常當領隊帶朋友爬山，現在看診忙碌沒時間，「人家去壯遊，我卻只能夢遊，在夢裡爬山！」但仍夢想有一天爬上非洲的吉力馬札羅山和西藏的珠穆朗瑪峰基地營。

擁有豐富的登山經驗，陳威明笑說自己很少受傷，倒是常替身旁旅伴處理意外傷害，唯獨一次前往苗栗加里山時，為了找尋一葉蘭，不小心摔下山崖，所幸背包被樹枝擋住，才沒有整個人摔下去。

當下他肩關節脫臼，但不想耗費社會資源請直升機吊掛下山，立刻口頭教學，請眼科住院醫師的旅伴替他進行關節復位，再緩步下山就醫。

就算如此，當聽到有人批評「爬山是笨蛋活動」，他非常反對，因為「人要活就是要動」。

回憶吳念真在電影「看見台灣」裡說：「不要懷疑，這就是台灣；如果你沒有看過，是因為你站得不夠高」，令他印象深刻。

「當你站在世界高頂，看到美景，其他問題顯得微不足道」，他鼓勵銀髮族，在安全行動範圍內放心出遊，若有異狀盡快治療，置換人工關節者，可以去爬山，不要跌倒就好。

隨著年紀增長，膝蓋軟骨因長期活動被磨損後，骨頭之間失去保護緩衝，摩擦力增加，聽到喀喀聲響，關節提早退化比率也較高。

陳威明說，「軟骨如同汽車的輪胎皮，車開久了難免磨損，再換一個就好」，但很多人的心態是怕軟骨磨損，動都不敢動，整天待在家裡不出門，身體很快會出問題。所以適度運動或旅遊，可以活絡關節，提高骨密度，增強肌力，提升心肺功能，進而延長壽命。

對銀髮族而言，出遊致命殺手是心血管疾病，尤其前往極端氣候國家，太熱、太冷或要爬非常陡峭的山，恐增加心臟負擔，危及生命。他建議有心血管疾病的人，出遊前先諮詢內科、家醫科醫師，將三高控制在安全範圍內，便可勇敢壯遊。

擁有醫師專業，陳威明是朋友旅行的最佳健康顧問，每當旅程中有人受傷，朋友透過通訊軟體將Ｘ光照、腳的外觀照傳給他，他一看便知傷者能否繼續旅行，或及時提供處置方式，讓朋友順利完成旅行。。

若在旅程中不幸跌倒，偏偏醫院又很遙遠，該怎麼辦？建議按照緊急處理RICE原則急救，R（Rest）是休息，盡快停止活動，並針對受傷部位進行I（Ice）冷敷，接著C（Compress）壓迫及E（Elevate）抬高受傷部位。

急救時可就地取材，例如先尋找木頭，沒有的話可把報紙捲成捆，將受傷肢體放上去，再利用身邊女性的衣服或絲襪當成彈性繃帶，固定肢體，將肢體抬高，避免腫脹。若有傷口，先用乾淨的礦泉水沖洗，減少感染風險。

出門旅遊除了個人必備的心血管和三高藥物外，當遇上關節疼痛、寸步難行時，消炎止痛藥可緩解不舒服感，但有心臟、腎臟問題和胃潰瘍者，需諮詢專科醫師。另外，第一線的抗生素藥物，可緩解發燒或傷口急性發炎等突發狀況。畢竟在國外人生地不熟，語言溝通又有障礙，建議準備簡單的英文版個人病史和藥物過敏史，方便國外醫師瞭解病情，對症下藥。

•熟齡壯遊講座

主講：台北榮民總醫院副院長陳威明／聯合報社長項國寧

時間：7月14日（六）14時至16時30分

地點：台北信義誠品書店六樓視聽室（台北市信義區松高路11號6樓）

購票：票價350元（(含贈書一本與埸地費），請上udn售票網https://goo.gl/1WVhFu