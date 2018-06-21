長照機構也AI 燈光照出好心情

2018-06-21 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



長照成為人人關心的議題，未來的老年生活究竟要怎麼過？ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近年隨AI技術不斷發展，運用智慧科技的長照服務愈來愈多，陽明創新育成發展雲端智慧照護系統，整合人臉辨識、照明管理、臥床、睡眠數據於雲端系統，讓長照機構智慧化，幫助延長長者健康壽命。

「2018台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」昨起在台北世貿一館一連舉行四天。台灣已邁入高齡社會，長輩長期照顧需求增加，但過去長期仰賴人力的長照產業，卻隨著少子化現象、東南亞國家漸漸不再輸出人力，面臨挑戰。台灣資通訊能力強，相關單位開始跨足長照產業。

以陽明創新育成發展雲端智慧照護系統為例，當長輩進入長照機構，沒有制式的點名或簽到手續，室內環境照明也不再一成不變，而以顏色及明亮變化，營造不同的氣氛，並用各種課程或講座填滿長者在照護機構的生活，可幫助長者健康生活。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，整合照護是種概念，將服務的輸入、輸送、管理與機構全面考量，並將之與診斷、治療、照顧、復健與健康促進連結。

衛福部台中醫院家醫科醫師許碧珊表示，當家中有需要照顧的長輩時，整合性醫療相當重要，根據衛福部統計，4成以上長輩自述有2種以上慢性病，家屬協助就醫時，往往在醫院各科奔波，出現重複就醫、用藥的問題，離開醫院後，也可能找不到合適的照顧體系介入。

中化銀髮護理師杜雪貞表示，長照服務需求愈來愈廣，小從居家照顧，大到提供復健、認知功能的服務都有，但是每一位長輩生理、心理需求皆不同，需要專業的團隊評估嚴謹的照顧計畫，且部分照顧團隊會直接到院陪伴了解病況，給予最好的照顧指南。