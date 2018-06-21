快走+吃得均衡 別讓骨鬆拖累家人

2018-06-21 23:50 聯合報 文／李淑華（高雄鳳山）



圖／李淑華提供 分享 facebook

久沒登山，當下山時才發現下山真是門學問呢！連續滑了三次，山友都說：「常摔好呀！以後就變師傅啦！」最終還是帶了「成績」回家！這也才驚覺難道膝蓋有骨鬆了嗎？

傷口復元了，就把骨鬆拋諸腦後，有次在工廠忙著出貨一起幫忙搬貨，或許太趕姿勢不對，左肩膀頻頻刺痛了半年，去針灸、推拿、拔罐都無效，最後才乖乖的去診所照X光，原來是肱骨及肩胛骨擠壓造成疼痛，我問了醫師，會不會是骨鬆呢？醫生建議我去大醫院檢查才知道有沒有骨鬆！

我又請教醫師，我快要停經了，到了更年期時，骨質流失得更快，是真的嗎？我該怎麼辦呢？

醫師說：等到更年期才保養已經來不及，現在就要保養，你的膝蓋軟骨都還算正常，建議能不跑步就不要跑步，可以快走，最好是水中快走，這樣對膝蓋的負荷較小，飲食均衡，生活習慣正常，心情愉悅，維持體重，更年期有一段時間體重會加重，但過了一段磨合期會恢復，所以不必太擔憂。

我問了常跑全馬的姊姊，如何飲食，姐姐說她什麼都吃，而偏偏挑食的我，如海產啦、肉類啦、雞、鴨、魚等，我都不喜歡，姐姐要我從多喝黑芝麻、豆漿、排骨湯開始，我想想也對，現在不能大意了，為了將來不麻煩親人，也是讓身體能健康平安，我決定開始慢慢改變飲食，從飲食中找到均衡，安排一下檢查骨鬆，假日依然上山下海，平日晚上偶爾校園快走，偶爾跟兒子去泳池快走，在熱天能清涼一下又能保有健康及美麗，真是一舉數得。