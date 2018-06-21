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今彩539、雙贏彩、威力彩開獎 你中獎了嗎？

2018-06-21 21:05中央社 台北21日電

今彩539第107148期開獎，中獎號碼13、26、24、37、10。3星彩中獎號碼814，4星彩中獎號碼2152。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北21日電】

雙贏彩第107052期今晚開獎，中獎號碼為14、04、03、09、06、22、23、19、18、08、16、24。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北21日電】

威力彩第107050期今晚開獎，第一區中獎號碼為14、31、36、24、34、19，第二區中獎號碼為02號。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

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