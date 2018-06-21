為減肥養生狂運動傷害大增 醫：應循序漸進

2018-06-21 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



20多歲陳先生平日休假愛打籃球、偶爾還會跟友人相約跑馬拉松或三鐵，日前連續練跑好幾公里，踝關節疼痛就醫，就醫發現已發炎腫脹；66歲的王伯伯退休後整天宅在家，前陣子才跟鄰居去爬山健身一整天，返家後雙腿卻疼了好幾天。

高醫運動醫學暨創創傷骨科主任周伯禧表示，近年民眾運動風氣興盛，但常忘了量力而為，發生傷害機率也增加；常碰到中高齡上班族年輕時是校隊隊員，20年後才因三高、過胖決定重拾運動習慣，在沒暖身伸展下連續慢跑、騎車好幾小時，造成膝蓋、腳踝或肩部疼痛就醫。

周伯禧提醒，專業運動選手座右銘「No pain, no gain」並不適用一般民眾，而是應量力而為，並循序漸進提高運動強度。已發生運動傷害者，更因受傷程度不同、體能狀態不一，須由相關背景的醫師診斷，提供有效的伸展、復健或手術治療方式，否則傷害就有可能一再發生。