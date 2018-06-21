原則性開放日租套房 賀陳旦：納稅是底線

2018-06-21 19:44 中央社 台北21日電



交通部長賀陳旦。 聯合報系資料照片／記者侯俐安攝影 分享 facebook 日本推出民泊法後，多數違法民宿遭平台下架，台灣也掀起討論，交通部長賀陳旦今天接受媒體訪問時表示，不排除原則性開放，但納稅是最起碼的底線。

日本民泊法已在6月15日上路，而國外訂房網站Airbnb日前也將所有違法民宿下架，而同樣面臨違法日租套房問題的台灣，近來也掀起討論，觀光局和旅宿業者日前也在台北車站召開記者會，宣示打擊非法旅宿的決心，同時呼籲平台業者將非法旅宿下架。

交通部長賀陳旦今天表示，電商平台是未來發展的趨勢，目前法律的調整還趕不上趨勢的變化，業者不能只期望靠法律來讓各方各就各位，也該思考該怎麼迎戰數位時代的來臨，而他也說，觀光局不斷強調會「加強取締」只是標準答案，但並無法解決問題。

他分析，日本民泊法上路不只是開放共享住宅，也等於是重新清查、輔導，讓非法的業者在輔導後納管，而他也表示，日本民泊法只是一個大方向，各地方政府或是社區還是可以依照自己的特性及需求因地制宜，在法律下訂出新的規則，找出合法旅宿業者和民宿間的良性互動。

賀陳旦說，長遠來看觀光局未來也不排除原則性開放，下週起將邀各業者討論，盼能讓各界達成共識，不過他也不斷強調，有收入就不能不繳稅，納稅是最起碼的底線。

觀光局長周永暉則表示，目前還是以稽查、取締的作法查緝非法旅宿，會陸續找業者討論，至於何時開放則沒有時間表。