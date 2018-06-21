防青少吸毒 紙風車上捷運宣導

2018-06-21 19:40 台灣醒報 記者毛上仁╱台北報導



「紙風車青少年反毒戲劇工程」21日舉辦反毒記者會，現場演出2段反毒戲劇及由插畫家H.H.所繪製的《拒毒八招》插畫。圖／官方提供 分享 facebook 穿著神力女超人戰鬥服的「美美」，手拿NO的盾牌，與學生一同抵抗2米高的毒品惡魔，幫助學生拒絕毒品。「紙風車青少年反毒戲劇工程」21日舉辦反毒記者會，現場還演出2段反毒戲劇及由插畫家H.H.所繪製的《拒毒八招》插畫。

「我本身就已經很HIGH了，不需要吃搖頭丸。」插畫家H.H.表示，這次幫紙風車繪製《拒毒八招》很驕傲，自己能在青少年反毒上盡一份心力。他分享，過去曾有朋友因為碰毒品下場很慘，最後都躺在醫院，而這也啟發他創作的來源，希望讓愛美的青少年知道，碰毒品後就不再有美麗的機會。

國家衛生研究統計，12歲至24歲吸毒的青少年中，首次吸毒地點在「學校」的就有23%。任建誠表示，反毒工程在全台945所國中，目前只巡演了601所，完成率只有64%，進度堪憂，所以即日起自7月20日，反毒大使「美美」將於台北的30輛公車上宣導反毒，開學後則是於捷運龍山寺、忠孝新生、古亭等站宣導。

警政署統計，102年至106年，青少年吸毒人口就成長了130%，台北市政府副市長陳景峻表示，很感謝紙風車投入反毒行列，因為若沒有紙風車在學校巡演毒，恐怕吸毒人口會更多，紙風車透過戲劇的方式，讓青少年知道使用毒品後的傷害，期望未來能帶給青少年一個健康的生長環境。

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