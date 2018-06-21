拚指考猛K書 考生肩頸痠痛竟惡化成筋膜炎

2018-06-21 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



7月指考逼近，一名18歲女學生這一個月來為迎戰大考，每天都待在圖書館從早唸到晚，用功的她最近卻覺得肩頸僵硬痠痛，不但影響讀書專注力，晚上也不易入眠，就醫發現竟已轉為「慢性疼痛筋膜炎」，須要接受復健治療才能緩解症狀。

活力得中山脊椎外科醫院復健室主任蘇慧宜說，人體頭部重達7、8公斤，維持同一姿勢過久，肩頸肌肉負荷大增，女高中生自覺肩頸痠痛已有一段時間，但她全心K書不以為意，以為一覺睡醒就會沒事，沒想到最近念書時愈來愈不舒服，不但有偏頭痛、睡不好，連轉動脖子也有困難，嚴重影響K 書進度。

蘇慧宜表示，如果肩頸痠痛問題沒有及時舒緩、放鬆，久而久之就可能轉為慢性疼痛筋膜炎，除了生活品質受影響，嚴重者還會影響自律神經，引起耳鳴。長時間坐在桌前維持固定姿勢的考生，或長期守著電腦的上班族、搬運工人、作業員等，建議每隔50分鐘就要休息、伸展身體，避免肩頸疼痛惡化。

此外，蘇慧宜也提供兩招肩頸伸展運動舒緩症狀，每天做三回合，每回合10到15次。第一招「伸展肩頸後側肌肉運動」：雙手往後合十，並往後往上抬起，感覺緊繃感10秒鐘，反覆做10下，伸展胸肌、手臂肌肉以及上背部的肩背肌肉，除了鬆緩上背與肩膀的酸痛之外，還可以擴胸。