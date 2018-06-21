執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日

2018-06-21 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



觀光局宣布振興南台灣6縣市旅遊方案延長到7月15日。報系資料照 分享 facebook 振興南台灣6縣市旅遊，觀光局再加碼！觀光局今年五月才針對台南、高雄、屏東、台東、澎湖、嘉義等縣市，推出團體旅遊2天1夜平日旅遊，每人每日補助500元，並接連宣布自由行方案「平日」3人同行，可以「住一晚、送一晚」。除了澎湖、嘉義從9月1日才開始，另4縣市活動期限原本只到6月30日，但至今僅執行率50％。觀光局繼昨宣布放寬「不限平日」，周日到周五就可優惠，今再宣布加碼，自由行、團體旅遊均延長到7月15日。

交通部長賀陳旦、觀光局長周永暉今天下午連袂宣布「振興南灣旅遊」延長方案。賀陳旦表示，過幾天就要進入暑假，但原本在暑假前推的南灣振興方案，「宣傳不是很到位」，因此盼能有所補強，近來除了鐵路、高鐵提出「好康方案」，但第二波自由行方案，旅宿業推出「住一晚、送一晚」方案，第二晚住宿免費，應該有不錯的吸引力，但這番用心並未得到太好的回應。

對此，觀光局將「振興南灣旅遊」方案結合6月14日開始的「仲夏寶島節」相關冰品活動，延長到7月15日止。周永暉表示，7月8日有挑戰芒果冰世界紀錄、7月14日有南部旗津黑沙玩藝節，各地也有嘉義愛玉冰、東港櫻花蝦冰、台東釋迦冰、櫻花蝦冰等，呼籲民眾能採用振興南灣旅遊方案，七月到南部吃冰。

不過記者質疑台北冰品店多，為何一定要到南部吃冰？觀光局是否有規劃專屬南部的誘因？周永暉表示，這次在西拉雅有舉辦千人吃冰活動，可以利用吃冰當媒介，就像台南溫泉第一名在關子嶺，會有市場區隔。