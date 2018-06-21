手搖飲店用過期粉圓 新北3間加盟業者辯：沒注意到

2018-06-21 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



連鎖飲料店「超級達可」被爆使用過期原料，新北市衛生局日前接獲通報，前往4間門市稽查，其中三重、樹林及新莊店貯料區查獲「超Q焦糖珍珠粉圓」等5品項共112.33公斤逾期原料，其中甚至還有紅豆薏仁水過期一年，稽查人員現場立即封存，將依食品安全衛生管理法處六萬以上兩億元以下罰鍰。

衛生局稽查人員上個月28日到「超級達可」泰山、三重、樹林及新莊店4家門市，查察原料使用貯存情形及環境衛生，結果有貯存逾期原料、未有病媒消毒紀錄、食材未離地、從業人員未有健康檢查紀錄等狀況。

衛生局表示，日前複查泰山店、樹林店、三重店，衛生環境不符規定處皆已改善完成，但新莊店數次查核皆未營業，若複查不合格，將依食安法處6萬到2億元罰鍰。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，當下接獲通報就第一時間請彰化衛生局稽查原料供應商有無出貨逾期原料一事，但卻查無逾期狀況，而3間加盟店業者都急忙辯稱，「沒有注意到商品期限的狀況」、「以後會多注意」。

楊舒秦指出，除了珍珠粉圓之外，業者稱鮮奶等其他品項先前就已先下架，放置在店內，不過對衛生局而言，只要沒有將過期品做分區處理，仍存放，就會將其一併處理，除了要求業者不得再繼續使用問題原料外，稽查人員當場也請業者將鮮奶倒掉處理。