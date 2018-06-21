影／砸數十萬買偏方無效 C肝伯靠這藥救回生命

2018-06-21 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



64歲黃先生罹患C肝，曾接受干擾素治療，但效果不佳，竟聽信謠言，花了數十萬元尋求補藥及偏方，每個月回診肝指數卻居高不下，惡化成肝癌，讓他一度覺得沒救了。他今年接受C肝全口服新藥治療，剛結束3個月療程，病毒幾乎100%清除，高興喊：「我人生終於變彩色了！」

台北榮總內科部主任侯明志表示，肝臟感染C肝病毒後，約有八成會變慢性肝炎，其中兩到三成會進展至肝硬化，當中每年又有2%到7%機會演變成肝癌或末期肝病變。

據統計，我國C肝盛行率約3%到5%，估計全台有50多萬名C肝患者。但北榮胃腸肝膽科主任黃怡翔指出，因肝炎沒有症狀，約五成患者不知道自己有C肝，會來就醫治療的人，多半是已惡化成肝癌，才來醫院報到。

侯明志說，C肝沒疫苗可預防，但新發展的全口服藥物可根治清除病毒，只是藥價不便宜，每次療程花上25萬元。去年一月，健保署陸續開放有條件給付，共開放基因型1、2、4、5、6 型，及代償性肝硬化與代償不全肝硬化患者。

自健保署擴大給付條件後，北榮共有253例患者符合條件、接受新藥治療，他們在治療前，病毒量每毫升超過75.6萬單位，不過治療四周後，就有91%的人測不到病毒。完成12周治療者，更高達99.4%者病毒清除，揮別肝苦人生。

北榮健康管理中心主任王苑貞說，她收治該院最高齡的90歲C肝患者，是一名住榮民之家的伯伯，不只是肝硬化、出現腹水，還有白內障等多個疾病纏身，原本想放棄治療了，當發現病毒被消滅了，決定所有治療都試試看。

另一名也接受治療的65歲簡女士也說，當發現自己生病的肝，能從「苦瓜」到連病毒都測不到，讓她對治療充滿信心，也鼓勵其他患者及早就醫評估，接受新藥治療，一起繼續為人生打拚。