HPS 舞蹈劇場《瞳孔下的灰白》 展現肢體與情緒張力

2018-06-21 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



HPS舞蹈劇場推出2018年新作「曈孔下的灰白」，6月22、23日在高雄駁二正港小劇場演出。藝術總監謝佩珊表示，有些舞者非科班出身，因為喜歡跳舞而接受專業舞者養成的淬鍊，對他們來說，舞蹈是人生中的一盞明燈，引領走向表演舞台，逐漸從過去荒漫無章的人生中找到自信，看見自我價值。

HPS舞蹈劇場起步於2015年，由在地編舞家謝佩珊帶領一群熱愛舞蹈的年輕人組成。她表示，體會到大環境藝文發展因素，舞蹈人才逐漸流失，但本著對舞蹈的執著，希望南臺灣有孕育的溫床而創立舞團。

HPS舞蹈劇場剛結束台南與台北的巡演，接著來到高雄。謝佩珊擅長用社會議題為創作主題，讓每位舞者歷經其

境，體會真實人民發生的狀態以及內心掙扎的聲音；除了強調編創肢體動作的爆發力，同時也使用光雕與道具做科技藝術結合。2016年發表的舞作「暗角」，運用了九宮格，象徵每個人不同年齡層的面向以及面臨不同的考驗，該如何在這些混沌中尋求自我存在的目的；2017「消逝的城市」運用斜坡，呈現地面與地底下的斷層面，象徵氣爆災難的人們，可感受被死神往下拉扯而力求往上攀爬的求生慾望。

2018的新作「曈孔下的灰白」，舞台上運用白色箱子，不只是單方面裝飾用，人可以躲在箱子裡頭，像是活在自己的內心世界，使身軀感受被壓迫的空間，並挑戰嘗試與道具發展的互動。謝佩珊說，現代人似乎很難找到自己的定位，各有著黑暗的一面，但希望在燈光下都是耀眼的！