果汁、醋等酸飲別再裝進銅杯 可能會讓你中毒！

2018-06-26 09:54 聯合新聞網 食力Foodnext



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撰文／黃毓棻

美國愛荷華州政府酒精飲料部2017年7月發佈建議公告，指出目前流行的莫斯科騾子（Moscow Mules）調酒，由於使用銅馬克杯盛裝，可能會造成健康上的顧慮。莫斯科騾子是由伏特加、萊姆汁、薑汁啤酒與冰塊在銅製的馬克杯中調製而成，飲用時能同步感受到爽口的酸味、薑辣與冰涼氣泡，豐富的滋味受到大眾的喜愛。然而，銅杯若盛裝酸性飲料，可能會導致銅離子的溶出，隨著飲料一起進入人體之中。攝取過多的銅，會有噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，對於健康會造成傷害，不可不慎。

依據美國食品藥物管理署所發佈的指南建議，銅容器不宜盛裝pH值低於6的酸性食物，亦即果汁、醋、紅酒與「莫斯科騾子」都不適合使用銅容器盛裝。飲酒者若仍想要擁有銅杯的質感與趣味，建議改採用與食品接觸面是不鏽鋼材質的設計。除了銅容器以外，生活中常見的金屬食品容器還有不鏽鋼、鋁、鐵氟龍不沾鍋等材質，究竟使用這些金屬容器，會不會對健康造成危害？以下是我們的整理：

不鏽鋼

不鏽鋼材質曾因為可能溶出錳引起大眾的恐慌，但是請別擔心！國家環境毒物研究中心表示，不鏽鋼屬於耐熱及耐酸蝕之材質，盛裝食品而溶出有害物質的風險遠低於其他材質，所以正常使用情形下，不必太過擔憂。建議大家選擇不鏽鋼容器時，挑選含錳量2%以下的304不鏽鋼。每次使用不鏽鋼容器後，後需立即清洗乾淨並倒置晾乾。若已有鏽蝕的情況則建議更換。

鋁

鋁質地輕巧且較為柔軟，因此被製作成各種食品容器廣泛使用，近年來由於許多研究認為阿茲海默症可能與鋁有關，讓大眾開始對於鋁作為食品容器有更多的注意。實際上，目前的研究結果仍未能確認過量的鋁與阿茲海默症是否有關。一般情況下，短時間使用鋁鍋烹煮食物（如川燙青菜等）溶出的鋁相當微量，且鋁在消化道的吸收率很低，不至於讓人體攝取到過多的鋁。若需要長時間的烹煮或者調理酸性的食物，則建議改採用不鏽鋼的容器。

鐵氟龍

不沾鍋的不沾效果來自於表面的鐵氟龍（即聚四氟乙烯，Polytetrafluoroethylene）塗層，鐵氟龍本身十分安定，正常使用沒有導致癌症的疑慮。不過，若將不沾鍋加熱到260℃，鐵氟龍塗層會開始產生變化。因此在使用鐵氟龍不沾鍋時，一定要使用低至中溫烹調，千萬不能讓鍋子過熱或乾燒，也不要讓鍋子表面產生刮傷，才能確保使用上的安全無虞。

只要保持著正確的金屬容器使用觀念，就能讓自己遠離健康的危害。下次在使用金屬容器之前，別忘了來食力複習一下正確的觀念！

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