擔心親友排斥 近6成愛滋病患掙扎5年才敢篩檢

2018-06-21 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據調查顯示，約58%愛滋病感染者害怕未來可能遭到親友排斥，在未確診前，需耗時長達5年以上做足心理建設，才敢進行篩檢間隔。圖／報系資料照 分享 facebook 「我永遠不會忘記，他哭著問：『媽，妳為甚麼都不幫我？』」愛滋感染者霖霖（化名）的媽媽今天紅著雙眼說，當霖霖說出自己感染愛滋後，她憤怒又震驚，不僅罵他自作自受，甚至母子冷戰過一陣子。但今天霖霖母子二人早已冰釋，媽媽每天陪著霖霖面對療程。

愛滋感染者權益促進會公布調查發現，約有58%的愛滋病感染者因面對台灣社會愛滋拒斥的態度，害怕未來可能遭到親友排斥，甚至影響生活，在未確診前，需耗時長達5年以上做足心理建設，才敢進行篩檢。

調查結果指出，受訪感染者在過去一年中曾經因愛滋病感受到被汙名化，前三項原因分別是「人們不了解愛滋傳染途徑，害怕透過日常接觸被傳染」，占80.8%、「人們害怕被傳染愛滋病毒」占77.7%、「人們認為感染愛滋病毒是可恥的，不應該和我來往」，占48.8%。

霖霖的媽媽坦言，一開始知道兒子染病後，也曾認為是霖霖行為不檢點，不願陪伴兒子去醫院或衛生所了解愛滋相關資訊；霖霖的姊姊也在知道消息後，要求霖霖的衣服不能和家人一起洗，還到處打電話給其他家人，希望寒暑假不要把小孩子帶回家。

霖霖的媽媽說，和兒子冷戰一段時間後，她主動上網查詢愛滋相關知識，發現愛滋病毒很脆弱，只要按時服藥，感染甚至能降為零，一般社交相處都是被允許的。在了解愛滋、看到霖霖不願被病情束縛人生，努力配合療程後，霖霖的媽媽漸漸改變最初的成見。

她哽咽地說，回想起當初在霖霖染病時，沒有第一時間給他依靠與溫暖，真的很慚愧。現在她能做的就是陪伴，成為兒子堅持療程的動力，每天告訴兒子，媽媽拭目以待你的治療成果，讓他知道身邊有人陪並不孤單。

林口長庚感染科主治醫生陳南伃說，這次調查顯示，近7成感染者希望以教育方式提高關於愛滋的正確知識，讓台灣社會走出愛滋教育不足、愛滋恐懼、更加避談愛滋的惡性循環。