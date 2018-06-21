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調查發現 六成愛滋患者擔心醫療體系洩露隱私

2018-06-21 17:22聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

愛滋感染者權益促進會今天公布一項台灣愛滋汙名與歧視調查，調查發現，過去一年中，10.6%的愛滋病感染者曾有在未經同意的情況下，遭到醫療人員洩露個資的經驗，使逾6成感染者，不信任醫療體系，擔心隱私安全。

「愛滋汙名與歧視調查」是由聯合國愛滋規劃署、全球感染者網絡、國際女性感染者社群等國際組織共同發展，衛福部疾管署去年委託愛滋感染者權益促進會進行該問卷調查，以全台感染總人數推算出842位感染者進行一對一訪談，林口長庚感染科主治醫師陳南伃今天指出，台灣愛滋歧視在其他30國家裡屬中段班，排名與馬來西亞相仿。

在聯合國愛滋病規劃署終結愛滋策略中，希望90%的感染者透過篩檢確診，了解身體狀況，90%確診感染者開始服藥治療，90%的服藥感染者病毒量降至偵測不到。陳南伃表示，台灣目前「三個90」分別為79%、84%、88%，在感染者篩檢部分較低，與社會汙名、心理壓力有關。

心理壓力的來源除了廣泛的社會大眾外，與感染者關係密切的醫療機構也不可忽視。過去一年中， 10.6%的感染者感染身份，在未經授權情形下，遭到醫療人員洩露，使得有超過6成的感染者，對於就醫的隱私安全存有疑慮。

陳南伃分享，過去曾有一名50歲左右感染者在進行椎間盤突出手術時，外科醫師意外洩漏感染者身分給不知情的家屬知道，後來造成家人間不必要的衝突。她建議，未來感染者可事先提醒醫療人員不願告知感染者身分，醫療人員也切記先詢問告知意願。

這些歧視導致感染者心理壓力，也影響其爭取權利意願，調查中顯示，過去一年中仍有12%的受訪感染者，曾經發生權益受損事件，如遭醫院拒絕、醫院洩露隱私及保險公司不願受理，甚至遭親友惡意散佈感染身分，但當中86%的病患卻選擇噤聲，不採取任何舉動爭取自己的權益。

林口長庚感染科主治醫生陳南伃今天（圖左）指出，台灣目前「三個90」分別為79%、...
林口長庚感染科主治醫生陳南伃今天（圖左）指出，台灣目前「三個90」分別為79%、84%、88%，在感染者篩檢部分較低，與社會汙名、心理壓力有關。記者陳婕翎／攝影
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