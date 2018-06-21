親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

影／曾經的台北水源地 60年前公館長這樣

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

五專聯合免試名額公布 高雄海洋、應用科大合辦分發

2018-06-21 17:04聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

技專校院招生聯合會今天公告「107學年度全國五專聯合免試入學實際招生名額（含回流名額）」，全台包括北區、中區及南區，各校招收仍以一般生名額為大宗。北區共23所技專校院、共招收7002名一般生；中區共5校、一般生名額為1978人個；南區共21校、一般生為7206人。

五專聯合免試入學實際招收名額分為一般生、大陸長期探親子女、原住民生、身障生、派外人員子女、境外科技人才子女、蒙藏生、僑生及退伍軍人等。根據技專校院聯合會統計，以專科學校的護理科招收一般生名額最多，北區為新生醫護管理專科學校護理科，招收666人、中區為仁德醫護管理專科學校護理科，招收466人、南區為敏惠醫護管理專科學校護理科，招收443人。

至於原住民招生人數共477人，其中以新生醫護管理專科學校護理科最多，共有50人；其他如仁德醫護管理專科學校，護理科也招收26名原住民生；輔英科大護理科招收28名原住民生；慈惠醫護管理專科學校護理科為24人；馬偕學校財團法人護理科也招收不少原住民生有19人；樹人醫護管理專科學校護理科則招收14人。

技專校院聯合會提醒，高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學及高雄應用科技大學已於107年2月1日起合併為「國立高雄科技大學」。此外，107學年度南區五專聯合免試入學招生，高雄海洋科技大學及高雄應用科技大學將合併辦理現場登記分發報到，招生系科包括土木工程科、模具工程科、航海科、輪機工程科、漁業生產與管理科等。

統測考生。報系資料照
統測考生。報系資料照
分享

原住民免試入學退伍軍人

相關新聞

培養AI跨域人才 微軟專業認證課程導入交大校園

2018-06-21 15:39

弘光科大給魚也給釣竿 60多學員順利考取資訊證照

2018-06-21 16:00

科大與百容電子策略聯盟 企業供獎學金與實習

2018-06-20 20:27

考取救生員證照 學生：前往夢想職業的第一步

2018-06-20 14:20

城市科大培訓救生員 月薪上看10萬

2018-06-20 14:18

二信陳姵頤多益考985分 獲選教育部環教青年代表

2018-06-20 09:43

為金門留住好老師 高職生陳情

2018-06-20 00:00

大三生就獲校長撥穗 建國科大畢業典禮很溫馨

2018-06-16 19:30

畢業是學習的開始！ 南台科大4千名畢業生齊聚一堂

2018-06-16 17:00

勵志！ 從高職補校讀起 60歲阿嬤直升研究所

2018-06-16 16:51

這所學校畢業典禮長達10小時 前後要辦7場典禮

2018-06-16 15:30

劉家4姐弟全是崑山科大生！ 3姊妹今年同時畢業

2018-06-16 14:42

管中閔勉科大畢業生「當勇於改變自己的獅子」

2018-06-16 13:14

崑大金融系蘇庭筠自學俄文！9月赴俄羅斯留學

2018-06-16 11:46

管中閔現身科大畢典 勉勵畢業生做勇於改變自己的獅子

2018-06-16 11:03

正修科大「學習楷模獎」 她克服聽障成果雕高手獲獎無數

2018-06-14 23:34

美和科大2千學子開智慧 成功創下世界紀錄

2018-06-14 23:25

義肢鐵鉤夾粉筆 作育英才28年「虎克船長」獲頒杏壇芬芳獎

2018-06-14 22:35

北科大五專菁英班 吸引5A++學生

2018-06-13 23:47

樹德科大經管所 產出全台第一個「里長專班」

2018-06-13 19:07

繼夜市專班後 北商再開「電器大學專班」

2018-06-13 15:50

五專優先免試分發結果今天出爐 6月14日截止複查

2018-06-13 15:41

傳企業搶買大華科大 教部要求校產信託

2018-06-13 13:37

傳企業搶買大華科大 校長：依法呈報教育部

2018-06-13 13:36

中山工商連五年拿全國技能賽烹飪金牌 幕後推手是他

2018-06-13 10:51

3場國際美容賽 屏科大獲4金2銀1銅

2018-06-12 19:55

學校教修飛機年年招滿 畢業生就業35K起跳

2018-06-12 19:47

新竹首座大學校園的i郵箱 自助24小時交寄取件

2018-06-12 17:21

參考火星探測車「好奇號」設計 他們奪下這堂課冠軍

2018-06-12 14:08

影／培養國際化學生 弘光科大美髮學分班日語列必修

2018-06-12 03:49

金曲歌王謝銘祐談台語創作 南台科大學生反應熱絡

2018-06-11 16:33

「Skill for you」實作+公益 黃偉翔：用技能實踐社會責任

2018-06-11 00:18

技職國手活化老校園 貨櫃變教室

2018-06-11 00:12

五專招生上萬人 與高中職免試入學時間不一樣

2018-06-10 00:13

勤益畢典 外籍生成績亮眼 明道畢聯會包辦吸睛

2018-06-09 23:55

因應新課綱 高職餐飲科學生做美食還要學當網美

2018-06-08 08:16

創校半世紀…高美醫專轉型長照 師生不捨

2018-06-08 00:40

少子化海嘯…高美醫專退場 4年來第3校

2018-06-08 00:33

56歲新住民讀高職 考取11張證照

2018-06-07 23:41
看更多

熱門文章

大學不快樂怪媽媽逼讀法律系 友：妳也怕選外文系後果自負

2018-06-21 08:25

基北區落點排序預估 建中950、北一女800內有望

2018-06-21 12:05

為什麼把「家暴男」當貴賓？ 揭開畢典無奈政治學

2018-06-21 09:00

會考落點排序來了 如何填上基北區明星高中？

2018-06-21 16:21

補助6月斷炊 成大布吉納法索學生待補助

2018-06-20 19:17

高中職免試入學 開放考生查序位

2018-06-21 01:00

將座位畫為天堂地獄區 學生受辱一年家長痛心投訴

2018-06-21 11:32

影／最後衝刺！大學指考今起入闈 試考生分享密技

2018-06-21 09:18

中一中、中女中錄取門檻提高 輔導教師：別被誤導了

2018-06-21 13:15

掌握212策略填志願 基北區前段高中下修1分

2018-06-21 13:19

北市某國小家長會疑浮開捐款收據 出納家長投訴被解職

2018-06-21 13:24

雄中30分30點雄女30分28點 填好填滿免落榜

2018-06-21 14:39

南應大校園流浪貓遭虐 兩前腳遭切斷後丟棄學生暴怒

2018-06-21 11:36

指考衝刺／英文科快速複習詞彙片語 作文參考歷屆佳作

2018-06-21 07:51

這所大學出面組聯盟 產官學界響應熱烈

2018-06-20 19:24

想當老師要注意 師培教育將用新基準

2018-06-21 14:43

科大與百容電子策略聯盟 企業供獎學金與實習

2018-06-20 20:27

12年國教新課綱 教部：明年8月如期上路

2018-06-21 00:57

「教師專業素養指引」 鬆綁師資培育課程

2018-06-21 11:25

最美教科書展 以日本為鏡啟發台灣

2018-06-20 17:43

台南校園幼貓前肢遭切斷 一日出現三貓屍

2018-06-21 12:37

台日PK…世界最美的教科書 開展了

2018-06-21 01:04

陸拒收海外垃圾 美頭大

2018-06-21 08:27

指考衝刺／公民科多涉獵時事 1分鐘答完1題

2018-06-21 00:51

五專聯合免試名額公布 高雄海洋、應用科大合辦分發

2018-06-21 17:04

培養AI跨域人才 微軟專業認證課程導入交大校園

2018-06-21 15:39

教部鼓勵整合師培課程 中小學師資可合流培育

2018-06-21 14:22

大學指考入闈 國文首度不考非選

2018-06-21 14:48

公民時事題／台東芒果界LV「夏雪」限量上市 新加坡1公斤500元

2018-06-21 08:22

俄為世足砸大錢 新球場比球隊搶眼

2018-06-21 08:37

北市預測分發落點 多數門檻比去年低1分

2018-06-21 17:15

亞大攜手微軟 啟動AI育才

2018-06-21 00:53

解決AI人才荒 微軟攜手交大成立AI人才中心

2018-06-21 16:56

基北區序位區間5千名內 有望進北市前五志願

2018-06-21 15:49

畢業先登頂 仁愛國小合歡山主峰頒證書

2018-06-20 17:59

弘光科大給魚也給釣竿 60多學員順利考取資訊證照

2018-06-21 16:00

大學指考第一梯次試務人員入闈

2018-06-21 09:25

國教向下延伸至5歲？ 教部：空間不夠

2018-06-21 16:38

國小老師疑不當管教 新北：調為科任

2018-06-21 15:49

白狼頒獎惹議 廢除「市長獎」有用嗎？

2018-06-21 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top