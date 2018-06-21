五專聯合免試名額公布 高雄海洋、應用科大合辦分發

2018-06-21 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



技專校院招生聯合會今天公告「107學年度全國五專聯合免試入學實際招生名額（含回流名額）」，全台包括北區、中區及南區，各校招收仍以一般生名額為大宗。北區共23所技專校院、共招收7002名一般生；中區共5校、一般生名額為1978人個；南區共21校、一般生為7206人。

五專聯合免試入學實際招收名額分為一般生、大陸長期探親子女、原住民生、身障生、派外人員子女、境外科技人才子女、蒙藏生、僑生及退伍軍人等。根據技專校院聯合會統計，以專科學校的護理科招收一般生名額最多，北區為新生醫護管理專科學校護理科，招收666人、中區為仁德醫護管理專科學校護理科，招收466人、南區為敏惠醫護管理專科學校護理科，招收443人。

至於原住民招生人數共477人，其中以新生醫護管理專科學校護理科最多，共有50人；其他如仁德醫護管理專科學校，護理科也招收26名原住民生；輔英科大護理科招收28名原住民生；慈惠醫護管理專科學校護理科為24人；馬偕學校財團法人護理科也招收不少原住民生有19人；樹人醫護管理專科學校護理科則招收14人。