五專聯合免試名額公布 高雄海洋、應用科大合辦分發
技專校院招生聯合會今天公告「107學年度全國五專聯合免試入學實際招生名額（含回流名額）」，全台包括北區、中區及南區，各校招收仍以一般生名額為大宗。北區共23所技專校院、共招收7002名一般生；中區共5校、一般生名額為1978人個；南區共21校、一般生為7206人。
五專聯合免試入學實際招收名額分為一般生、大陸長期探親子女、原住民生、身障生、派外人員子女、境外科技人才子女、蒙藏生、僑生及退伍軍人等。根據技專校院聯合會統計，以專科學校的護理科招收一般生名額最多，北區為新生醫護管理專科學校護理科，招收666人、中區為仁德醫護管理專科學校護理科，招收466人、南區為敏惠醫護管理專科學校護理科，招收443人。
至於原住民招生人數共477人，其中以新生醫護管理專科學校護理科最多，共有50人；其他如仁德醫護管理專科學校，護理科也招收26名原住民生；輔英科大護理科招收28名原住民生；慈惠醫護管理專科學校護理科為24人；馬偕學校財團法人護理科也招收不少原住民生有19人；樹人醫護管理專科學校護理科則招收14人。
技專校院聯合會提醒，高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學及高雄應用科技大學已於107年2月1日起合併為「國立高雄科技大學」。此外，107學年度南區五專聯合免試入學招生，高雄海洋科技大學及高雄應用科技大學將合併辦理現場登記分發報到，招生系科包括土木工程科、模具工程科、航海科、輪機工程科、漁業生產與管理科等。
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