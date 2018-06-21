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邁向有機國家 陳吉仲：10年目標有機農業面積達5％

2018-06-21 16:55聯合報 記者侯俐安╱即時報導

上月8日立法院三讀通過「有機農業促進法」，並自公布1年施行，這套國內首部位有機農業量身打造的專法，將促進有機農業永續成長並兼顧產業輔導、產品管理，並與他國雙邊有機同等互認，農委會今上午在行政院報告「推動有機及友善環境耕作經濟作為」，下午臨時召開記者會並邀產官學意見交流。農委會副主委陳吉仲表示，農委會制定政策，但要執行到位需透過驗證單位、友善耕作審議要點友善團體及農民參與，透過共同參與才能讓有機往前進一步。

陳吉仲說明，2007年前有機面積只有1928公頃，截至今年五月底已經達到9201公頃，其中以水稻3168公頃最多，其次是蔬菜、水果，期待在2020年可提高到15000公頃，占全國生產百分比1.89％，規劃目標是10年後2027年變成4萬公頃占5％。

陳吉仲表示，有機絕對不是為了農民、消費者，背後對環境影響更重要。他指出，由於土地土壤酸化程度會影響農業生產，英國今年已提農地改革政策，回到台灣，也希望有機農業促進法通過後可讓環境變得更好。

陳吉仲說，推動有機及友善環境耕種，雖然仍會遇到土地零碎化、鄰田汙染等困難，為解決問題並達成目標，必須先讓土地從慣形轉為有機時給予「補償」，友善耕作時生態獎勵有3萬，有機驗證轉型期有6到8萬，有機栽培時會再回到3萬元。

資材補助方面，國產有機肥料每公頃最高可補助3萬元，微生物肥料、生物性防治資材各有5千元。專區方面，目前已輔導設置有機集團栽培區16處、面積755公頃；同時推動學校午餐集團善，每周使用有機食材163公噸。

陳吉仲表示，國內有機農業著重於擴增農糧生產面積，新法實施後期望每年成長20％，並加強推動有機林產、水產及畜產，朝有機國家邁進。

慈心有機基金會執行長蘇慕容表示，慈心從20年前進入有機領域，當年認識有機、想推動者很少，不少人吃有機是因為病重，但隨著近年政府推動有機驗證、慈心也加入，有機農業促進法推動後更可從政策、社會面切入。

蘇慕容也說，慈心在新北坪林推動有機茶計畫，由於在水源保護區、不使用農藥，也能保護水源水庫，他也說，前幾天他遇到某位已卸任水庫副局長說，曾驗過水質有好幾種農藥殘留，「這證明有機的價值，不僅是眼前的這包蔬菜安全，而是對整個環境有極大幫助。」

農委會今上午在行政院報告「推動有機及友善環境耕作經濟作為」，下午臨時召開記者會並...
農委會今上午在行政院報告「推動有機及友善環境耕作經濟作為」，下午臨時召開記者會並邀產官學意見交流。記者侯俐安／攝影
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