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醫療展搶國際市場 醫療新知現場開講

2018-06-21 16:09台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：2018年「台灣國際醫療展」與「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」於6月21...
圖說：2018年「台灣國際醫療展」與「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」於6月21日至24日在世貿一館聯合展出。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報）
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「帶領國際廠商來到台灣最國際化的醫療展覽。」「台灣國際醫療展」與「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」21日於世貿一館聯合展出，聚焦高階及創新醫材和銀髮產品及服務，並邀請名醫針對坐骨神經痛、試管嬰兒等民眾關心議題開講。外貿協會祕書長葉明水表示，本次展覽的特色，是結合硬體的醫療器材和軟體的智慧醫療服務，打造完整醫療生態體系。

聚焦高階及創新醫材

2018年「台灣國際醫療展」與「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」於21日至24日在世貿一館聯合展出，今年醫療及銀髮展總計408家廠商參展，使用868個攤位，本屆新增「醫療服務專區」，由32家台灣醫院及診所展出，其中包括今年甫成立的「台灣特色醫療聯盟」、「海峽兩岸特色醫療聯盟」，以及由醫策會籌組的「醫療及健檢認證專區」。展中安排240場採購洽談會，較去年成長2倍。

外貿協會表示，本年展覽聚焦高階及創新醫材，包括中研院「3D列印醫材共創服務平台」，協助廠商提供迅速客製化的醫材製造服務；貿協也與台灣醫材公會合作，首創「急診室情境主題館」，涵蓋「診療室」、「手術室」等擬真場景。

多元銀髮商品與服務

「台灣今年正式邁入『高齡化社會，老年人口超過3百萬人。」葉明水表示，中高齡族群在健康養生、休閒娛樂與生活支援相關產品與服務需求持續攀升，工研院IEK健康福祉計畫於銀髮展設立專區，輔導業者運用資訊科技建立O2O（Online To Offline）居家服務，如特力集團提供居家修繕、八福銀髮建立照護資訊的知識庫網站、宏陽健康的優質輔具租賃系統、。

為因應長照2.0，新北市等地方政府單位展示失智症智慧照護方案、生活輔助科技產品、實用銀髮商品等在地銀髮及樂齡生活事業輔導成果。有鑑於目前失智照護資源服務分散，民眾尋求不易，有本生活坊，發展居家照護社區服務平台，以巷弄咖啡店為銀髮族、失智患者提供服務，以有效活化且有效率整合政府及民間業者照護服務資源，解決目前服務媒合不佳的問題。

為使民眾了解台灣特色醫療獨到之處，貿協將於23日下午舉辦健康講座，由6間台灣特色診所院長及專家親自解析台灣特色醫療優勢及各科醫療新知，涵蓋高端整合醫療、台灣植髮國際醫療之優勢、近視雷射大躍進、捐卵試管嬰兒、坐骨神經痛的新療法及皮膚光老化有多傷等熱門議題，針對健檢機構和健檢項目選擇，論壇也將給民眾解答。

貿協表示，去年來台接受國際醫療服務人次高達30萬5千人次，創造147億產值，而今年規模成長2%，顯示台灣高端、精緻及客製化服務的專科診所受國際青睞。

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醫材失智症健檢

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