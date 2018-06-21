咖啡店員變身照顧專家 銀髮展招結盟

2018-06-21 16:08 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：有本生活坊利用照顧者咖啡的概念，提供一站式的居家照護社區平台服務。（photo by 有本生活坊臉書） 分享 facebook 「我們提供優秀照福員升遷制度，希望吸引更多年輕人加入長照行列。」有本生活坊（有本）21日參加「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」時表示，希望尋求更多長照業者加入產業照顧聯盟。有本督導李依仁表示，有本生活坊利用照顧咖啡店做為平台，替有長照需求民眾提供一站式長照相關諮詢和服務。有本店長施慧敏說，有本的照顧員要先投入一線服務，經驗成熟後轉為儲備幹部，傳承照顧經驗。

「台灣民眾向政府申請照顧服務常面臨許多困難，因此有本生活坊提供一站式的居家照護社區平台服務。」李依仁表示，政府提供的長照資源分布在各個機構，民眾需要根據需求來分別申請，過程繁瑣又複雜，因此有本和輔具業者、家庭照顧者關懷總會等機構組成照顧產業聯盟，民眾只要來喝杯咖啡，就能得到家事、居家服務、居家護理與復健、輔具租借等客製化生活服務。

施慧敏表示，不是只有老年人才能來有本喝咖啡，很多社區小學生家裡長輩有需求，也會來咖啡店索取資料。施慧敏說，有本的照顧人員進入民眾家中服務時，若看到長輩有行走困難等問題，也會主動聯絡輔具業者評估，提供合適的器材，掌握社區生活邏輯與需求。李依仁補充，有本不只照顧失能者，被照顧者家屬也能獲得喘息，甚至被照顧者過世後，家屬還會偶爾來喝咖啡。

施慧敏坦承，照顧員最需要耐心和熱情，因為每個受照顧者都有不同的困難和狀況，需要不同的照顧技巧。因此，有本的照顧員一定要投入一線服務，累積照顧經驗，優秀的照顧員能轉為儲備幹部，輔導新進人員。「很多年輕人不想職涯只能當照顧員，我們提供優秀照顧員升遷制度，希望吸引更多年輕人加入長照行列。」

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