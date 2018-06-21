花東縱谷炎熱 氣象局首度發布高溫資訊

2018-06-21 15:32 中央社 台北21日電



交通部氣象局今天首度發布高溫資訊，花東縱谷及河谷局部地區為高溫黃色燈號，有攝氏36度高溫發生的機率，這也是中央氣象局設高溫資訊以來，首度發布。

高溫資訊是以縣市為單位發布，每天下午5時發布隔天的預測資訊，若該縣市氣溫可能達36度以上就達黃燈標準，如果連續3天36度以上或單日氣溫達38度以上則發布橙燈，紅燈標準則為連續3天38度以上。

中央氣象局提醒，一旦高溫資訊發布，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。