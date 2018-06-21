比利時國際繩索救援賽 竹消防奪亞洲最佳成績

2018-06-21 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



比利時「GRIMPDAY國際繩索救援比賽」日前舉行，代表台灣出賽的「台灣新竹繩索救援隊」在36支各國勁旅中獲第九名，勇奪亞洲參賽隊伍最佳成績。

GRIMPDAY繩索救援國際賽每年6月第一個周末在比利時那幕爾(Namur)舉辦，堪稱繩索救援的奧林匹克大賽。今年參賽隊伍計有36支強勁的繩索救援專隊，來自法國、德國等多支傳統勁旅，亞洲國家則有日本、中國大陸、香港和台灣參賽。

今年賽程計有3天，首日為個人繩索行進技術項目，每隊5人均需垂直上攀40公尺，再橫向移動10公尺，最後再下降40公尺並通過繩結。第二及第三日，每天各隊均需完成4個團隊救援項目，其中第二天的救援情境主要為城巿環境中的鋼構橋樑救援及廢棄大樓頂樓傷患進出低岩角。第三天的救援情境位於那幕爾城堡，救援情境包含大跨距救援、垂直岩壁低岩角救援及車禍翻落邊坡長距離拖拉救援等項目。

台灣新竹的繩索救援隊由新竹市消防局三民分隊小隊長游坤哲、消防署北部特搜隊分隊長陸瑞璽、新竹縣消防局二重分隊小隊長呂君豪、南投縣消防局隊員李家銘、香港友人馬可、dmm公司代理商許嘉瑤、朱將輔組成，此次參賽表現亮眼，勇奪亞洲參賽隊伍最佳成績第九名。

游坤哲表示，他們雖然由不同單位組隊，但平時常集合訓練培養全隊的默契才能拿到最佳成績。此外，比賽的所有裝備都是自備的，他感謝長榮航空公司協助，讓這支隊伍得以攜帶總重540公斤的團隊救援裝備出國。