影／沒加香料？網購蛋捲店遭爆涉廣告不實

2018-06-21 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市美村路一家網購蛋捲人氣店遭民眾爆料，製造過程添加香草粉，卻在臉書上宣稱，「產品未添加防腐劑、香精、香料、化學物」。台中市食品藥物安全處昨晚派員稽查發現，網購蛋捲店使用合格食品添加物香草粉，與臉書宣稱內容不符，涉違反食安法第28條廣告不實，將進一步釐清後依法辦理，可處4萬元至400萬元罰鍰。

另外，台中市政府食安處抽驗冷飲冰品及原料共22件，其中1件青草茶原料（七葉膽）檢出殘留農藥Tricyclazole三賽唑，與規定不符，已移雲林縣衛生局進行後續調查辦理；食安處提醒民眾選購冷飲冰品時，留意工作人員手部清潔及個人衛生，確保飲用安全。

台中市食品藥物安全處說明，食安處在昨晚接獲情資，立即派員稽查，發現遭檢舉的蛋捲店是24小時生產作業，該店確實使用合格的食品添加物香草粉，經檢視成品包裝的標示、成分內容有標示香草粉，涉嫌違反廣告及標示不實。