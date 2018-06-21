影／沒加香料？網購蛋捲店遭爆涉廣告不實
台中市美村路一家網購蛋捲人氣店遭民眾爆料，製造過程添加香草粉，卻在臉書上宣稱，「產品未添加防腐劑、香精、香料、化學物」。台中市食品藥物安全處昨晚派員稽查發現，網購蛋捲店使用合格食品添加物香草粉，與臉書宣稱內容不符，涉違反食安法第28條廣告不實，將進一步釐清後依法辦理，可處4萬元至400萬元罰鍰。
另外，台中市政府食安處抽驗冷飲冰品及原料共22件，其中1件青草茶原料（七葉膽）檢出殘留農藥Tricyclazole三賽唑，與規定不符，已移雲林縣衛生局進行後續調查辦理；食安處提醒民眾選購冷飲冰品時，留意工作人員手部清潔及個人衛生，確保飲用安全。
台中市食品藥物安全處說明，食安處在昨晚接獲情資，立即派員稽查，發現遭檢舉的蛋捲店是24小時生產作業，該店確實使用合格的食品添加物香草粉，經檢視成品包裝的標示、成分內容有標示香草粉，涉嫌違反廣告及標示不實。
台中市食安處指出，該店的產製作業也有缺失，包括打料區無病媒防治措施、排風扇不潔、機台及相關器具、用品不潔、使用之油品置於地面等，已當場開立限期改善，並限期在7月3日前完成改善，若未通過複查，即依食安法第八條處辦，可處6萬到2億元罰鍰。
留言