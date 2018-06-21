美麗華影城突停業 北市勞動局：未接獲大量解僱通報

2018-06-21 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市大直美麗華影城。聯合報系資料照 分享 facebook 台北市大直美麗華影城18日起，未公告就無預警關閉6成放映廳、取消10多場電影，也意外爆出股東內鬥，不少正職主管、專業播放師因而離職。

現又傳出將於明天停業的消息，勞動局就業安全科表示，目前並未收到美麗華大量解僱的通報，不過勞動局將於今日主動要求公司說明，未來員工安排事宜。