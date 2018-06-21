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台南意麵老廠全福興 拿下食品米其林大獎

2018-06-21 14:38聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南的意麵一點都不輸日本拉麵和義大利麵，製造老廠全福興最近參加有「食品界米其林」之稱的ITQI比利時國際食品風味大賽中獲得風味絕佳獎章，將台灣的這項傳統美食推展到全世界。

相信大家來到台南這個美食之都，或多或少都吃過鍋燒意麵、鱔魚意麵、蚵仔麵線、當歸麵線等台南知名小吃，而其中相當重要的靈魂角色，也就是它的麵食主體-意麵以及雞絲麵。

台南傳統麵食的製作廠商全福興，從早期傳統方式的製麵環境，隨著時代對食安要求的演進，設立廠房，加強原物料監控和提升食品安全衛生的製程，並將傳統的麵食製作品質取得國際級的食品安全證，

香、Q的麵食口感也榮獲台南市政府大台南特色物產型錄，及中小企業處OTOP一城鎮一特產的殊榮。

而在今年2018年，更是以全台第一家將台南意麵、雞絲麵首次在「食品界米其林」ITQI（International Taste＆Quality Institute）比利時國際食品風味大賽中獲得風味絕佳獎章的製麵廠商，這不僅將台南的傳統麵食意麵、雞絲麵推向國際，也讓更多人看見了台灣的飲食文化和麵食製作品質。

全福興製麵第二代黃彥儒表示，就是在台南如此普遍卻又如此重要的一項麵食，身為製作者的第二代，看到的是老一輩在品質把關上的辛苦以及傳統麵食所面臨的一個瓶頸，這也不禁思考，台南的意麵，雞絲麵，有這麼悠久的飲食基礎，這麼好的製作品質，為甚麼不能像日本拉麵、像義大利麵，在國際間發揚呢？

他表示，今年2018年透過比利時國際食品風味大賽的獲獎，也證明台南的傳統麵食確實有這個實力 ，未來全福興除了在獲獎意麵、雞絲麵持續的品質把關外，也將更致力於在台灣傳統麵食的推廣。

台南意麵老廠全福興獲得食品界米其林大賽的肯定 圖/全福興提供
台南意麵老廠全福興獲得食品界米其林大賽的肯定 圖/全福興提供
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台南意麵老廠全福興獲得食品界米其林大賽的肯定 圖/全福興提供
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義大利比利時米其林

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