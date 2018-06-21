禁用塑膠吸管期程 環團籲政府切莫暫緩

2018-06-21 14:35 中央社 台北21日電



塑膠袋、塑膠吸管等占垃圾比例居高不下，綠色和平等環保團體及餐飲業者今天呼籲，4大行業內用食品禁用塑膠吸管等減塑實施期程，是跟上國際腳步，莫因反彈而暫緩施行。

綠色和平今天召開「公民團體站出來，台灣減塑不能等」記者會，數十個環團、民間團體、個人及餐飲業，共同呼籲「別讓我們的方便成為地球的『塑』便」。

與會的環團代表、台灣蠻野心足生態協會零廢棄研究專員孫瑋孜表示，環保團體從2013到2017年執行的淨灘結果顯示，「塑膠袋、塑膠吸管、免洗餐具和外帶飲料杯」的數量居高不下，數量占總體的33.8%。

他並說，其實回收一些裝食品用的塑膠，再製成的用品的使用等級不再是食品級的，層級會降低，當價值持續降低，就不會有人想回收，因此減少使用很重要。

他強調，一次用塑膠製品一直以來都是海洋廢棄物的大宗垃圾，因此環團肯定環保署跟民間團體共同催生的「海洋廢棄物治理行動方案」，有針以上4類塑膠製品提出減量時程，預計2030年全面禁用，跟全球同步。

會中，環團也秀出簡報顯示，包含歐盟、美國西雅圖與加州、加拿大溫哥華等國家與城市，還有英國麥當勞、全球知名傢具業IKEA、萬豪酒店等都有推動禁用一次性塑膠品的方案推出。

就連體育賽事也開始出現相關規範，例如印度體育場推零廢棄政策、英國倫敦馬拉松用可堆肥的杯子取代塑膠杯等，今年的溫布敦網球賽也會跟進相關措施。

中華鯨豚協會獸醫李文達說，塑膠微粒會進入食物鏈，其他生物誤食也會造成假性飽足感，影響正常進食、後營養不良而亡，對人類與其他生物都是危害。

國立海洋科技博物館主任陳麗淑強調，千萬不要忽視每年高達1270萬公噸塑膠垃圾流入海洋造成的危害。

孫瑋孜強調，環保署日前預告四大場所內用禁用提供塑膠吸管，是跟進國際禁塑減塑行動同步，外帶消費者不受影響，是可執行的，但是引發正反兩極討論，還傳出暫緩施行的聲音。

環保署是在6月8日預告，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，預計2019年7月1日上路。

今天環保團體聯合學者、業者呼籲環保署的塑膠減量期程不能讓步、也不能妥協。