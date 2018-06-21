科技部推新創參展 一小時驗癌、縮網址都入圍

2018-06-21 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



繼今年年初科技部率領台灣團隊前往CES展後，科技部動作頻頻希望打造新創團隊，今天宣布將率領9個新創菁英團隊，前進2018年6月28-29日新加坡Echelon新創展並成立台灣館。

Echelon展是東南亞地區規模最大的新創展，每年吸引超過來自30國、250家廠商參展及5000人報名觀展。

這是科技部首次率9個TTA團隊鏈結東南亞科技新創生態系，除了參展之外，與金融業者洽談人才及資金的交流合作、參與Echelon大會舉辦的政府閉門論壇，與其他與會國家分享並交流推動新創經驗、並與新加坡國立大學在AI團隊上進行合作，這些都象徵TTA的新南向布局。

科技部產學司司長邱求慧表示，TTA是科技部剛成立的國際級青年創業基地，打造良好的科技新創生態系及強調鏈結國際資源是我們的重點。新加坡是東南亞最重要的科技新創生態系，由科技部率團參加Echelon展能幫助新創公司有效鏈結台灣與東南亞創新技術、人才、市場及資金的交流，未來也多多歡迎東南亞的科技新創公司能到TTA找尋市場機會。