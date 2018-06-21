五月地球體檢報告 賈新興：熱到冰都融化

2018-06-21 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



3月至今北極海冰覆蓋面積。圖／擷自賈新興臉書 分享 facebook 天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，根據2018年5月地球體檢報告，「熱到冰都融化了」。

NOAA公布的2018年5月地球體檢報告顯示，5月地球溫度比長期平均溫14.8度高出了0.8度，賈新興指出，還是偏熱，是1880年以來的第4名偏暖，最紅的區域主要分布在美國和歐洲。