梨山茶王出爐 1斤叫價8萬8

2018-06-21 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



和平區農會舉辦梨山茶比賽，今天成揭曉。圖／和平農會提供 分享 facebook 台中市政府農業局輔導和平區農會107年度台中市梨山茶（春茶）品茗評鑑，全區共465組產銷班農民報名參加，黃名江榮獲特等獎成為本年度「梨山茶王」訂價1斤8萬8000元，黃家是得獎常客，這次參加出南投仁愛鄉比賽也拿大獎。

黃名江得特等獎，共10斤，農會訂價每斤8萬8，價格與以往差不多。和平農會從參賽者中選拔5顆星32名農會訂價每斤2萬元、4顆星38名1萬1斤 、3顆星193名1斤6千。

春茶評鑑邀請農業委員會茶業改良場專家擔任評審委員，以梨山地區的春季青心烏龍茶為主，評審根據清香型烏龍茶評審辦法針對外觀（包含形狀、色澤等）、水色與香氣滋味等3種項目評鑑。

黃名江榮獲特等獎成為本年度「梨山茶王」頭等一獎為賴士墉、頭等二獎為黃名江、頭等三獎為黃名村、頭等五獎為陳明郎、頭等獎黃名村、許淦偉、陳秀滿、黃加棟等。

梨山茶葉種植面積約500餘公頃，年產量約600餘公噸，每年產值12億元。梨山茶區因位於海拔1800至2500公尺，日夜溫差大，長年午後雲霧繚繞，使茶葉柔軟、葉肉肥厚，果膠質含量高，梨山茶葉沖泡後茶湯香氣濃郁、滋味醇厚滑順。