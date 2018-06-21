比習近平演講還久！柯文哲為新書挑戰5小時馬拉松演講

2018-06-21 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



柯文哲為了新書「光榮城市」，挑戰5小時馬拉松演講。圖/三采文化提供 分享 facebook

中共總書記習近平去年在十九大演講3個半小時，挑戰聽眾耐心的演講長度，寫下華人世界官員演講落落長的歷史新紀錄。不過，習近平的馬拉松式演講，今年被台北市長柯文哲超越了！

2016年，柯文哲挑戰「一日雙塔」，從台灣最北端的富貴角燈塔騎到鵝鑾鼻燈塔，展現過人意志力。這次，他把驚人的意志力放到演講上。

柯文哲新書「光榮城市」即將上市。為了這本新書，柯文哲挑戰5小時的馬拉松式演講。為了這場演講，他親自製作250張演講投影片，5小時演說中不看任何大字報，一氣呵成，完整傳遞他的人生處世哲學、上任台北市長後的種種施政考量與對城市的期許。這場長達5小時的演講，收錄在「光榮城市」典藏版中，由三采文化出版，明天(22日)起展開預購。

三采文化表示，自2014年12月25日就職典禮以來，柯文哲擔任台北市長即將滿4年，每天一言一行都成為媒體鎂光燈追逐焦點。他也不時透過社群、寫作傳達市政理念與人生觀。但零碎的貼文、媒體訪問，難以完整傳達自己的政治想法和核心價值。距離年底大選僅剩5個月，柯文哲希望以影音和文字，與眾人一起思考「我們應該要秉持著什麼樣的價值，帶領台灣走向未來？」

柯文哲在書中強調，2014年的選舉，是台灣歷史上第一場世代戰爭：「只是，當我們執政了4年，又要開始思考年底這場選舉應當的主軸時，我們難道還要把世代戰爭繼續帶進2018？所以我們提出了一個新的概念：『進步價值，光榮城市』。」

三采文化指出，長達5小時的DVD中，柯文哲首度完整剖開自我，從擔任「柯醫師」累積的人生歷練，講到市政府策略地圖，以及上任以來公務員為市民服務的點滴與精神。

反對「亮點政治」的柯文哲，娓娓講述食、住、行、教育、文化、老人福利、城市美學等施政改革：「進步價值，光榮城市，就是我們現在的市政理念。政府為人民所共有，人人可以來參與、人人可以來貢獻，只要心中沒有私心的話，就全部公開給大家檢查，相信眾人的智慧會超越個人的智慧。這也是為什麼我們要有人事遴選制度，公務員不必服務政治、不必服務政黨，更不必服務市長，只需要服務市民。事實上我也用這個隨時在警惕自己，要維護這個信念。」

柯文哲指出，政治就是讓人民過一個比較快樂的生活，即使2017年的年度代表字是「茫」，人民對社會現況依舊「不知道怎麼辦」，但正因如此，更要堅定自身信心，每天準時上班解決問題，一天一天多做一點。「相信人類的發展是朝正面的方向去發展，剩下就繼續努力而已。」