豪雨釀淹水災情 疾管署傳授消毒2法寶

2018-06-21 14:30 中央社 台北21日電



近日豪雨倒灌南台灣，釀成淹水災情。疾管署提醒，民眾清理家園時務必穿雨鞋或長靴，家中廚具應煮沸或浸泡稀釋漂白水消毒，另外也可以肥皂水、稀釋漂白水消毒室內外環境，以防染病上身。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，豪雨過後不僅可能沖出病菌，還可能污染到飲水，提醒民眾清理家園時務必落實「清除、清潔、消毒」防疫3步驟，並且做好個人防護，避免感染傳染病。

疾管署副署長羅一鈞表示，豪雨過後民眾應先檢查蓄水池是否遭受污水侵入，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水煮沸後再飲用；廚具及餐具應煮沸消毒或以10公升清水加40毫升含氯漂白水浸泡30分鐘消毒；另外泡過水或解凍過久的食物切勿食用。

羅一鈞指出，家中積水退去後，應以肥皂水洗牆壁、地板及傢俱表面，並且以500ppm消毒水（10公升清水加100毫升含氯漂白水）消毒室內環境；室外環境方面則可用1000ppm消毒水（10公升清水加200毫升含氯漂白水）消毒庭院、水溝等。

除此之外，降雨後環境中容易產生積水容器，民眾清潔之餘也應巡視居家環境，清除帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容易積水的孳生源，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

羅一鈞強調，豪雨過後易產生污水、污泥或廢棄物，加上7到9月是類鼻疽桿菌感染高峰期，這種病菌恐透過傷口或吸入感染，提醒民眾清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩。

如此不僅可防染病上身，也能避免被生鏽的鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利診療。