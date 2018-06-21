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3千筆愛滋個資外洩 北市聯醫：已懲處

2018-06-21 13:35中央社 台北21日電

台北市聯醫昆明防治中心傳3000筆愛滋病患個資外洩。聯合報系資料照
台北市聯醫昆明防治中心傳3000筆愛滋病患個資外洩。聯合報系資料照
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國民黨立委陳宜民針對愛滋病個資外洩表示，疾管署兩年前就已接獲通知，但為何至今仍未懲處。北市聯醫策略長楊文理說，已召開考績委員會，對公衛護理組主任莊苹記申誡一次。

台北市聯醫昆明防治中心傳3000筆愛滋病患個資外洩，陳宜民、國民黨台北市議員王鴻薇今天上午在立法院召開記者會，並邀請台北市聯醫昆明防治中心主任顏慕庸、台北市聯醫策略長楊文理、台北市衛生局副局長陳正誠與會說明。

陳宜民表示，疾病管制署在民國105年9月6日就已接獲醫院端通知，在某國際平台發現由台北市政府衛生局於96年製作之減害計畫執行報告簡報含有個案資料，疾病管制署也立即處理，請該平台下架，但為何到現在兩年多，本案竟然完全沒有懲處。

他說，造成這起嚴重疏失的台北市立聯合醫院昆明防治中心公衛護理組主任莊苹，當時擔任研究員，後來還高升為主任。另外，也應該抓出來，到底是誰將檔案上傳到網路上，愛滋患者需要絕對隱私的保護。

王鴻薇說，發生如此重大的個資外洩，北市政府直到疾管署通知衛生局才知道，且事件發生以後，北市政也沒有任何往上呈報的紀錄，甚至還發文給媒體要追究責任，開記者會說「將來」可能懲處，實在太過分。

楊文理表示，已在20日中午召開考績委員會，莊苹表示這是無心之過，也盡了最大的努力彌補，經過考績委員會投票，當天決定按照相關規範決議，因莊苹疏忽造成院譽受損，予以申誡一次，並解任兼任的兩個主管職務。

顏慕庸表示，本事件確實是聯合醫院的疏忽，若當時讓事件曝光，擔憂全台的感染者都會上網閱覽，反倒加速個資傳播，因此當時動員了所有國家的力量，盡力避免傷害，在三天之內處理完竣，之後不停監測相關網頁，也從未侵害新聞報導的自由，只是希望媒體切結刪除該份隱私資料。

陳正誠表示，曾發了兩份公文給媒體，絕對沒有說不能報導，僅僅單就個人資料保護的立場處理，也已在12日向台北市長柯文哲報告。

愛滋病個資

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