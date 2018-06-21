南台灣豪雨成災 清掃淹水家園別打赤腳

2018-06-21 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



受西南氣流影響引發豪雨，南部許多縣市都有淹水災情。民眾清理家園時千萬不要打赤腳或穿拖鞋，以免感傳染病。示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 南部因連日豪雨多個縣市過去幾天傳出淹水災情。衛福部疾病管制署今天提醒，南台灣的民眾在豪雨過後一定要儘速整頓環境，清理家園時千萬不要打赤腳或穿拖鞋，以免感染混雜於淤泥中的「鉤端螺旋體」或「類鼻疽」及「破傷風」等傳染病。

國泰醫院感染科主治醫師崔可忠今天表示，雨季時，「鉤端螺旋體」通常會隨著水溝中的老鼠尿液被沖出，有機會直接與人體皮膚接觸，導致感染可能，因此，只要有野鼠出沒處，都要多加留意，尤其中南部田野鄉村更要小心，「鉤端螺旋體」輕則可能造成發燒，重則可能出現黃疸，甚至腎衰竭等症狀。

疾管署建議，清理淹水家園時，穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽的鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染「鉤端螺旋體」或「類鼻疽」及「破傷風」等傳染病，如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口汙染情形，以利醫師診療。

另外，淹水地區也要注意飲水及食物衛生，預防腸道傳染病。疾管署表示，豪雨期間，泡過水或解凍過久的食物請勿食用、泡過水的廚具及餐具應煮沸消毒，或以200ppm消毒水（10公升清水加40毫升含氯漂白水）浸泡30分鐘消毒；如蓄水池遭汙水侵入，應確實清洗，消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用，必要時，建議暫時飲用包裝水，保障飲水安全。

疾管署也呼籲，清掃淹水家園要落實「清除、清潔、消毒」防疫三步驟，清除病媒蚊孳生源，預防登革熱。水退後，建議以肥皂水洗牆壁、地板及傢俱表面，及以500ppm消毒水（10公升清水加100毫升含氯漂白水）消毒室內環境；庭院、水溝等室外環境可用1000ppm消毒水（10公升清水加200毫升含氯漂白水）消毒。

此外，降雨後環境容易產生積水容器，民眾務必主動巡視居家環境，徹底清除孳生源，如帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，避免孳生病媒蚊。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。