考生照過來 兩招KO考前肩頸痠痛

2018-06-21 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



「伸展肩頸後側肌肉運動」：雙手往後合十，並往後往上抬起，感覺緊繃感10秒鐘，反覆做10下。主要伸展到胸肌、手臂肌肉以及上背部的肩背肌肉，除了鬆緩上背與肩膀的酸痛之外，還可以擴胸。照片／業者提供 分享 facebook 一位18歲的王姓女高中生，最近因快要大考，從早到晚都待在圖書館念書，長時間維持固定姿勢，卻出現肩頸痠痛，原以為一覺睡醒就會沒事，久而久之已影響到讀書注意力，晚上睡覺也不易入睡，翻來覆去的。專業物理治療師蘇慧宜即建議，考生或長期守著電腦的上班族、搬運工人、作業員都容易出現肩頸痠痛，應適當休息或做兩招伸展運動，根本遠離肩頸痠痛。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室主任蘇慧宜指出、這位女學生就醫診斷的結果是出現了「慢性疼痛筋膜炎」，如果以為是一般的肩頸痠痛，多休息就會好，而不加以理會，將會造成肩頸活動受到限制、偏頭痛、睡眠品質受到影響、注意力無法集中，嚴重者還會影響自律神經，引起耳鳴。

至於為何考生容易出現肩頸痠痛﹖蘇慧宜指出，最常見的原因就是姿勢不良，人的頭很重，至少有七、八公斤甚至到十公斤，若常維持同一姿勢過久，肩頸肌肉的負荷相對大增，肌肉一直處於緊張疲勞狀態，無法休息，便會因缺氧、缺血而僵硬痠痛。因此除了考生之外，包括，整天守著電腦的上班族，且因坐姿不良，會造成肩頸痠痛，還有搬運工人、作業員，也會因使用重複性的動作，造成肌肉緊繃而出現肩頸痠痛。

蘇慧宜表示，許多肩頸痠痛的人常因頭部前傾、駝背、垂肩，整個人坐得垮垮的，建議每50分鐘即應休息，更換姿勢，做做伸展操，以避免肌肉長期緊繃而影響血液循環。痠痛的部位要多休息，避免過度使用，需有充足的睡眠，均衡的營養，並盡量消除心理上的壓力。

蘇慧宜並示範兩招平時就可以做的伸展運動，每天做三回合，每回合10-15次。

第一招「伸展肩頸後側肌肉運動」：雙手往後合十，並往後往上抬起，感覺緊繃感10秒鐘，反覆做10下。主要伸展到胸肌、手臂肌肉以及上背部的肩背肌肉，除了鬆緩上背與肩膀的酸痛之外，還可以擴胸。