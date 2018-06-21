華泰商銀文教基金會健康講座 回響大

2018-06-21 14:37 聯合晚報 本報訊



台大醫院眼科部兼任醫師侯育致。 圖／華泰商銀提供 分享 facebook

3C產品人手一機，您的眼睛過勞了嗎？由全民健康基金會、華泰商業銀行文教公益基金會、全聯慶祥慈善事業基金會共同主辦的「如何保養您的靈魂之窗」健康講座，台大醫院眼科部兼任醫師侯育致提醒民眾不要過度用眼，以免眼部病變。

日前這場「如何保養您的靈魂之窗」健康講座，聽講民眾座無虛席，顯示民眾對眼睛保養議題有高度需求，台大醫院眼科部兼任醫師侯育致先介紹眼睛構造、飛蚊症、乾眼症、白內障及黃斑部病變治療等，以淺顯易懂的方式講述，並且提供多項最新進展的治療方式，引領聽眾對眼睛保健建立正確的知識，並呼籲大家不要過度用眼，儘量讓眼睛有休息的機會，以免造成各種眼部病變，演講後聽眾提問非常踴躍，醫師亦詳細解答問題。

健康講座結束後，從問卷中也看到民眾反映希望多舉辦這類貼近民眾需求的健康講座，同時也向主辦的華泰銀行文教公益基金會提出下一場健康講座能儘快舉辦的期待，讓更多有興趣的民眾有機會聽到精彩的演講。

近十年來財團法人華泰銀行文教公益基金會持續舉辦健康講座逾56場，受惠聽眾一萬八千人，財團法人華泰商業銀行文教公益基金會期許以拋磚引玉的精神，提醒大眾把預防重於治療的觀念深植心中，該會下一場第57場健康講座，將在7月21日（周六）下午1時30分在張榮發基金會十樓1001會議室舉辦「守護大腦健康」講座，詳情請洽華泰銀行基金會電話：27525252#7316蕭琇如小姐。