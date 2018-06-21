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日租套房無「法」可管 學者：恐變另個Uber

2018-06-21 14:21聯合晚報 記者吳姿賢╱台北報導

交通部觀光局修法懲罰販賣非法房源的平台業者，世新大學觀光學系副教授陳家瑜認為，與其開罰，不如訂定法源，確認日租套房定義，房東才能遵守遊戲規則，政府能從源頭徹底管理，如果只是開罰，恐落得春風吹又生。

陳家瑜說，Uber過去曾退出台灣市場一段時間，當時仍有許多司機透過Line群組攬客至今，假使未來非法房源都下架，也可能面臨類似問題，旅客直接用Line跟房東訂房，根本抓不到，這些灰色地帶如何管理？

觀光局要求平台業者在台灣設公司，外界擔心這些平台都在國外，修法沒用。靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，觀光局有持續掌握各國跟訂房平台業者的互動模式，一般來說，國內只要有明確法規，各大平台業者都會配合。

陳家瑜說，要開罰就是全部平台業者一起開罰，現在訂房平台很多，大家都在玩競合遊戲，如果觀光局要求下架某家房源，就要每個平台都下架，不能只有A家下架、B家卻沒有下架，這樣才公平，平台業者也才會願意配合。

依照民宿管理辦法，規定民宿應為客房數8間以下，客房總樓地板面積240平方公尺以下等，有明確定義，日租套房則無。陳家瑜指出，台灣要對日租套房有明確定義，才能從源頭管理，讓平台業者配合台灣法規，現在旅遊消費行為，旅客有喜歡體驗當地人家的傾向，如果只是開罰要求退出市場，等於沒跟上分享經濟的潮流。

民宿Uber

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