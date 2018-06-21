訂房平台刊非法房源 觀光局擬修法罰

2018-06-21 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ╱台北報導



交通部觀光局擬修法納入管理，未來訂房平台網站刊登非法房源，將有法可罰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

訂房平台網站刊登非法房源，未來有法可罰。交通部觀光局表示，發展觀光條例過去只罰非法旅宿業者，未來對其他共犯，亦即刊登非法房源的平台業者如Airbnb等，要修法納入管理，相關細節、期程還要研究。不能賣非法產品，卻說是世界趨勢。

觀光局5月調查，全台合法民宿8062家，非法612家，合法旅館3297家，非法684家，業者認為遠不止這個數，希望觀光局三個月內下架訂房平台的非法房源。行政院政務委員張景森昨天邀集觀光局、旅宿業者及相關部會開會，希望遏止訂房平台販賣非法房源的亂象。

觀光局副局長陳淑慧表示，將多管齊下、軟硬兼施解決問題。一周內提供全台合法旅宿名單給各大平台，以防部分平台推託不知道哪些才是合法旅宿業者。觀光局陸續從網路撈出非法房源名單，同樣提供給各大平台，等於有兩種名單可供平台比對，一旦發現房源不合法，就要下架。

陳淑慧說，販售商品要有職業道德，提供合法產品是基本要求，如果現在還覺得做不到這件事，觀光局將不斷更新房源名單，主動頻繁告知。

陳淑慧表示，將修法懲處平台，台灣法令對合法旅宿有強烈要求，例如消防安全、保險等規定，非法房源卻未達到這些要求，平台不能販賣沒有保障的東西，不能想賺錢卻不負責任，它是以資訊服務民眾，服務裡面不能處處是危機。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞說，三個月內會持續追蹤每個階段的進度，看是否有效執行，若不如預期，業者不排除會有下一步抗議活動。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，肯定觀光局作法，只要平台業者沒有提供非法房源，仍然可以在台灣營業，觀光局要求並不刁難。

觀光局要求平台業者在台灣設立公司，必須納稅、尊重台灣對合法旅宿的規定，負責消費者服務等，修法以賦予裁罰這些平台業者的法源依據。