首發高溫資訊！全台最高溫竟出現在清水斷崖

2018-06-21 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天中午全台最高溫出現在花蓮，11時50分花蓮清水斷崖達到35.2度，其次是12時18分花蓮站達到34.1度，中央氣象局首度發布「黃色燈號」，提醒花東縱谷及河谷局部地區有36度高溫發生的機率。

氣象局官欣平表示，今天短暫陣雨主要集中在西南部，花蓮沒下雨，才導致溫度飆高。