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台南校園幼貓前肢遭切斷 一日出現三貓屍

2018-06-21 12:37聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南應用科大校園內發生殘忍的虐殺貓事件，圖為被虐死的貓最後身影 圖/議會提供
台南應用科大校園內發生殘忍的虐殺貓事件，圖為被虐死的貓最後身影 圖/議會提供
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實在是太殘忍了！台南市永康區台南科技應用科大學校園內，19號出現三具貓屍，其中一隻幼貓兩條前肢遭人切除，虐殺至死，警方與市政府動物防疫保護處已經向學校調閱監視影像追查中。

「現在殺貓，以後會不會變成鄭捷」 台南市議員林美燕、曾培雅等人，關切這個議題，認為會虐殺貓的人，有明顯的暴力傾向，未來很可能成為治安問題點，特別是近來分屍與命案不斷，治安亮起紅燈 ，應該追出嫌犯加以制裁。

台南應大學生19號在校園裡面發現三具貓屍，其中一隻是常在校園裡面活動的貓媽媽，平日帶著兩隻小貓，與學生互動親密，却突然死在教室旁的草地。

而不遠處，則是貓媽媽的小孩陳屍，可怕的是幼貓兩前肢被整齊切斷，嘴角跟耳朵都出血，從傷口來看，是遭人虐殺。另外還有一隻虎斑貓也在汽車底下被學生發現屍體。

消息傳出讓學生傷心又氣憤，認為校園平常沒有對外開放，1天之內連續發現三具貓屍體，不排除是校內的學生所為。

學生將消息PO上網路，引發動保人士的關注，向動保處舉發，動保處目前會同警方了解中，動保處表示，這已經明顯違反動保法虐待動物，涉及刑責。

由於貓媽媽平常帶著兩隻幼貓，事發後另一隻幼貓卻不見蹤影，學生擔心也慘遭不測; 學生之前已經將貓屍掩埋， 警方表示必須要把貓屍挖出來 ，檢視是否還有其他傷口。

動保法

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