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合歡山申請國際暗空公園 暑假到南投追星

2018-06-21 11:30聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣清境、合歡山地區天空澄淨加上低光害，是知名的觀星地點，南投縣政府申請為國際...
南投縣清境、合歡山地區天空澄淨加上低光害，是知名的觀星地點，南投縣政府申請為國際暗空公園，歡迎遊客追星。記者江良誠／攝影
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南投縣高山景觀美不勝收，入夜後更擁有浩瀚的星空，南投縣政府今天表示，將申請合歡山為國際暗空公園，另外，也規劃杉林溪、清境、溪頭、日月潭以及猴探井為五大觀星區，串聯環境生態保育與自然景觀，歡迎遊客到南投來追星、觀星。

南投縣長林明溱說，合歡山擁有高海拔、低光害等優質條件，每年吸引成千上萬「追星族」觀星，為打造更好的觀星環境，南投縣政府投注心力，改善光害與環境維護，與太魯閣國家公園管理處、東勢林區管理處共同爭取國際暗天協會(IDA)認，7月25日正式送件，希望合歡山成為亞洲第二座國際暗空公園。

南投是避暑勝地，為了讓遊客白天避暑、晚上賞螢觀星，整合縣內各區絕佳觀星位置，結合地理環境優勢，首次辦理星空季，規劃五大觀星區，邀請民眾與星空來場浪漫的邂逅。

觀星活動23日在杉林溪登場，不只能透過望遠鏡探索星空，還能用 手機拍攝月球隕石坑。清境鳶峰停車場在7月27日有月全 食轉播，8月11日則有銀河季開幕。溪頭自然教育園區於8月起每周六晚間都會舉辦觀星小旅行，9月8日也將舉辦大型觀星活動，9月29日在日月潭向山遊客中心也有湖畔體驗星空，10月27日南投市天空之橋夜月銀河活動，一邊觀星一邊欣賞彰化平原夜景。系列活動可參考「樂旅南投」臉書粉絲團或上「南投好好玩」查詢。

南投縣清境、合歡山地區天空澄淨加上低光害，是知名的觀星地點，南投縣政府申請為國際...
南投縣清境、合歡山地區天空澄淨加上低光害，是知名的觀星地點，南投縣政府申請為國際暗空公園，歡迎遊客追星。記者江良誠／攝影
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南投縣清境、合歡山地區天空澄淨加上低光害，是知名的觀星地點，南投縣政府申請為國際...
南投縣清境、合歡山地區天空澄淨加上低光害，是知名的觀星地點，南投縣政府申請為國際暗空公園，歡迎遊客追星。記者江良誠／攝影
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南投縣政府公布五大星空地圖，歡迎遊客到南投觀賞美麗的星空。記者江良誠／攝影
南投縣政府公布五大星空地圖，歡迎遊客到南投觀賞美麗的星空。記者江良誠／攝影
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合歡山太魯閣國家公園清境

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