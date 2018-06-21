合歡山申請國際暗空公園 暑假到南投追星

2018-06-21 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣清境、合歡山地區天空澄淨加上低光害，是知名的觀星地點，南投縣政府申請為國際暗空公園，歡迎遊客追星。記者江良誠／攝影 分享 facebook 南投縣高山景觀美不勝收，入夜後更擁有浩瀚的星空，南投縣政府今天表示，將申請合歡山為國際暗空公園，另外，也規劃杉林溪、清境、溪頭、日月潭以及猴探井為五大觀星區，串聯環境生態保育與自然景觀，歡迎遊客到南投來追星、觀星。

南投縣長林明溱說，合歡山擁有高海拔、低光害等優質條件，每年吸引成千上萬「追星族」觀星，為打造更好的觀星環境，南投縣政府投注心力，改善光害與環境維護，與太魯閣國家公園管理處、東勢林區管理處共同爭取國際暗天協會(IDA)認，7月25日正式送件，希望合歡山成為亞洲第二座國際暗空公園。

南投是避暑勝地，為了讓遊客白天避暑、晚上賞螢觀星，整合縣內各區絕佳觀星位置，結合地理環境優勢，首次辦理星空季，規劃五大觀星區，邀請民眾與星空來場浪漫的邂逅。