學者籲確認日租套房定義 房東才能遵守遊戲規則

2018-06-21 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局擬修法，懲罰販賣非法房源的平台業者。世新大學觀光學系副教授陳家瑜認為，與其開罰，不如訂定法源確認日租套房的定義，房東才能遵守遊戲規則，政府也才能從源頭徹底管理，如果只是不斷開罰，恐落得「春風吹又生」。

觀光局也將要求平台業者在台灣設公司，但外界擔心這些平台若仍都在國外，國內修法恐沒用，靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，其實觀光局有持續掌握各國跟訂房平台業者的互動模式，一般來說，國內只要有明確法規，各大平台業者都會配合。

陳家瑜認為可以開罰，但是「要開罰就是全部平台業者一起開罰」，且現在訂房平台很多，大家都在玩競合遊戲，如果觀光局要求下架某家房源，就要每個平台都下架，不能只有A家下架、B家卻沒有下架，這樣才公平，平台業者也才會願意配合。

Uber過去曾退出台灣市場一段時間，當時仍有許多司機透過Line群組攬客至今，陳家瑜說，假使未來非法房源都下架，也可能面臨類似問題，旅客直接用Line跟房東訂房，根本抓不到，這些灰色地帶如何管理？