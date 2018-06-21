頸疼手無力折磨2年 婦切除頸椎腫瘤才鬆口氣

2018-06-21 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



老婦因高位頸椎前方脊髓腔內的巨大腫瘤壓迫脊髓，讓她飽受兩年的頸部疼痛和手無力，所幸透過椎弓併腫瘤手術切除頸椎腦膜瘤後，已恢復正常作息。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook 一名70歲老婦近兩年來頸部疼痛，伴隨右手臂及右下肢無力、僵硬，近期更惡化到步態不穩，甚至無法舉起右手臂，右手臂及手掌肌肉嚴重萎縮，醫師檢查發現，原來是高位頸椎前方脊髓腔內的巨大腫瘤壓迫脊髓造成，所幸透過椎弓併腫瘤手術切除頸椎腦膜瘤後，已恢復正常作息。但醫師提醒，若不積極治療，恐有癱瘓之虞。

老婦自述，她在工廠工作30多年，目前已退休，原本身體硬朗，但兩年前開始右手無力，導致無法寫字，就連雙腿也發熱難耐，爬樓梯都有困難，更嘗試放血治療，在小腿上扎100多針，「畫面恐怖到連自己都不敢看」所幸終於檢查出是頸椎腫瘤所致，開刀後現在不但行走自如，也能輕鬆寫字。

亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕說，老婦當時步態蹣跚走進診間，談及近兩年來頸部疼痛難耐，飽受右手臂及右下肢麻木無力所苦，期間雖嘗試復健或針灸治療，始終無法根治長久以來的疼痛。他當下檢視患者的右上肢，發現肌肉已嚴重萎縮，連握拳都很困難，「居然還能撐兩年，相當不容易！」。

經安排斷層掃描檢查發現，患者疼痛是因高位頸椎（第二頸椎）前方脊髓腔內約兩公分腫瘤造成，使得脊髓嚴重壓迫產生病變，經由椎弓及腫瘤手術切除頸椎腦膜瘤後，趙阿嬤又能順利步行，且恢復右手功能。

李建裕指出，以中樞神經系統的腫瘤而言，脊髓內腫瘤發生率低，但由於腫瘤生長位置，以及治療後脊椎是否能保有支撐穩定性，都使治療上更為棘手，雖然腫瘤細胞類型有良性及惡性之分，但對於固定空間中的中樞神經系統而言，當良性腫瘤壓迫正常神經組織時，都會建議患者積極治療，保有較佳生活品質。

他建議，民眾若出現四肢無力、麻木等症狀，一定要及早檢查、治療，才能獲得最佳療效，若放任腫瘤長得越大，症狀所拖延的時間越久，或症狀越為嚴重，不但有癱瘓的危險，且術後可能使神經的恢復較為困難，影響日後生活。