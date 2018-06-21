內用禁用吸管惹議 詹順貴：推行不變 且珍奶多是外帶

2018-06-21 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署預告明年7月1日起，8000家內用場所禁止提供一次性使用的吸管，引起各界對於「喝珍奶」有困難的議論。聯合報系資料照 分享 facebook 環保署預告明年7月1日起，8000家內用場所禁止提供一次性使用的吸管，引起各界對於「喝珍奶」有困難的議論，甚至連總統都關心此議題，環保署今天明確表示，禁止內用飲品提供吸管政策不變，但會加強與社會溝通，也會做好替代產品的衛生安全規範。

「源頭減量才正確、減塑政策不能退」，環團今天開記者會，認為不論是吸管或者塑膠袋等一次性使用的塑膠產品禁用，全世界都在做，環保署所提出的時程，是和公民團體討論的結果，因此政府不應該退縮，甚至認為應該加速實施。

環團表示，塑膠垃圾一直是海洋垃圾的大宗，要努力解決這問題，不要把這些問題留給下一代，2030年禁用一次性塑膠使用，有許多業者都開始支持這樣政策，請民眾從生活中改變。

環團代表孫瑋孜表示，禁用一次性吸管的政策，現在是禁用內用提供一次性使用吸管，對於外帶的還沒有禁止，因此外帶的民眾並不會受到影響。

海洋科技博物館主任陳麗淑表示，每年有1270萬噸塑膠垃圾流入海洋，對海洋生物造成危害，海科館在環境教育的第一線，也在館內推動減塑減廢的行動。

環保署副署長詹順貴表示，目前禁用內用吸管的政策，還是依照既定的時程進行，會在意珍奶沒辦法喝的大多是外帶的，但現在是在討論內用的產品不提供一次性使用的塑膠吸管，他認為，在禁塑政策上台灣不應該因此打退堂鼓，環保也不應該倒退走，但環保署會加強與外界的溝通。