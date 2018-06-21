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德安發聲明：配合檢調調查 航班運作正常

2018-06-21 10:21聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台北地檢署偵辦德安航空詐領公帑弊案，董事長郭自行與財務長連紀誠等人，今天凌晨移送北檢複訊。德安發布新聞稿表示，航班運作、訂退票服務正常，「本公司營運目標均以飛行安全為首要，請各位乘客依照計畫行程，安心搭乘」。

德安的聲明稿說，德安航空公司雖遭檢調單位搜索，但基於調查不公開原則，故不便對外公開說明，一切配合檢調單位調查程序。本公司以服務離島空中運輸原則，所有航班運作均保持正常，請社會大眾依照各航班時間，按時搭乘。本公司訂退票服務系統，均按照正常機制運作，各位旅客均可藉由線上訂位系統，辦理訂退票作業。

德安航空2016年租用的新飛機。圖/擷自德安臉書粉專
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