訂房平台網站刊登非法房源 觀光局擬修法懲罰

2018-06-21 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



訂房平台網站刊登非法房源，未來將有法可罰！

交通部觀光局表示，發展觀光條例過去只罰非法旅宿業者，未來對於其他共犯，亦即刊登非法房源的平台業者，也要修法納入管理，相關細節、期程還要研究。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影 分享 facebook

交通部觀光局表示，「發展觀光條例」過去只罰非法旅宿業者，未來對於其他「共犯」，亦即刊登非法房源的平台業者，也要修法納入管理，相關細節、期程還要研究，觀光局態度堅定，強調「不能賣非法產品，卻說是世界趨勢。」

據觀光局5月調查，目前全台合法民宿8062家，非法612家，合法旅館3297家，非法684家，但業者認為遠不止這個數，呼籲觀光局3個月內下架訂房平台的非法房源。行政院政務委員張景森昨召集觀光局、旅宿業者及相關部會開會，盼遏止訂房平台販賣非法房源的亂象。

觀光局副局長陳淑慧表示，將多管齊下、軟硬兼施解決問題，首先，一周內提供全台合法旅宿名單給各大平台，等於先做良好示範，以防部分平台推託「不知道哪些才是合法旅宿業者」。第二，觀光局將陸陸續續從網路「撈出」非法房源名單，同樣提供給各大平台，等於有兩種名單可供平台比對，一旦發現房源不合法就要下架。

陳淑慧強調，販售商品要有職業道德，提供合法產品是基本要求，如果現在還覺得做不到這件事，觀光局將不斷更新房源名單，主動頻繁告知。

為防平台不願配合，陳淑慧說，將檢視發展觀光條例，擬修法懲處平台，畢竟台灣法令對合法旅宿有強烈要求，例如消防安全、保險等規定，但非法房源卻未達到這些要求，平台不能販賣沒有保障的東西，不能想賺錢就不負責任，「它是以資訊服務民眾，但服務裡面不能處處是危機。」

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞說，這3個月內會持續追蹤每個階段的進度，看是否有效執行，若不如預期，業者不排除會有下一步抗議活動。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，肯定觀光局作法，只要平台業者沒有提供非法房源，仍然可以在台灣營業，觀光局要求並不刁難。